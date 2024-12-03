Девелоперы уже неделю торгуются за землю для КРТ на Московской горке

В Екатеринбурге девелоперы уже неделю торгуются на аукционе за земельный участок для комплексного развития территории (КРТ) в границах ул. Московская – Гурзуфская, рассказали в администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Важно понимать, что КРТ – крайне стабильный правовой механизм, поддерживаемый государством, в том числе муниципалитетами. Он мало подвержен каким-либо кризисам. Это касается не только Екатеринбурга, но и всей страны, – заявил заместитель директора Департамента архитектуры администрации Екатеринбурга Андрей Чернышов. – Можно обратить внимание на до сих пор продолжающийся аукцион на право комплексно развить квартал на улице Гурзуфской».

Начальная цена за участок составляла 101 тыс. руб., сейчас застройщики готовы отдать более 47 млн руб., чтобы его освоить. Господин Чернышов добавил, что со стороны застройщиков есть «устойчивый спрос» на реализацию проектов в рамках КРТ. На одной из первых площадок КРТ в уральской столице – на ул. Энтузиастов, до конца года состоится ввод в эксплуатацию нового дома.

«КРТ – механизм, позволяющий балансировать между интересами жителей, бизнеса и власти. Горожане получают новое жилье, девелоперы – возможность построить "товар" в сложившихся районах, а муниципалитет – современную и качественную инфраструктуру в целых кварталах. Так, благодаря уже заключенным контрактам в Екатеринбурге появятся 1,5 тыс. учебных мест, благоустроенные дворы или зеленые зоны и реконструированные инженерные сети»,– рассказал Андрей Чернышов.

В этом году в программу КРТ войдут шесть площадок с жилой застройкой. В рамках реализации Екатеринбург прирастет 850 тыс. кв. м жилья.