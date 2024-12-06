Песков рассказал, когда пройдет прямая линия Владимира Путина

Совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента Владимира Путина состоится 19 декабря, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он уточнил, что на мероприятие приглашены иностранные журналисты, в том числе из «недружественных стран».

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Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По словам господина Пескова, впервые для сбора и обработки вопросов к прямой линии используют искусственный интеллект (ИИ). Его тестировали «на массивах данных прошлых лет», и власти учли все чувствительные вопросы персональных данных, заверил пресс-секретарь. Также Кремль работает над приложением для прямой линии на платформе iOS.

«Фактически к моменту выхода на прямую линию—пресс-конференцию президент будут иметь понимание о всех вопросах, которые поступили»,— рассказал представитель Кремля во время пресс-колла.

Дмитрий Песков добавил, что на мероприятии будут в основном иностранцы, которые имеют действующую аккредитацию на территории России. Еще несколько журналистов западных СМИ специально прилетят в страну на пресс-конференцию. Он добавил, что американский журналист Такер Карлсон присутствовать не будет.

Сбор вопросов россиян откроют в ночь на воскресенье, 8 декабря. К их сбору привлекут несколько ветеранов военной операции, рассказал господин Песков.

В 2023 году «Итоги года с Владимиром Путиным» прошли 14 декабря. Мероприятие также провели в смешанном формате: наряду с гражданами вопросы задавали журналисты. Президент получил от россиян более 2 млн вопросов. Прямая линия продлилась за 4 часа 4 минут, глава государства успел ответить на 67 вопросов.

Подробнее о прошлогоднем мероприятии — в материале «Ъ».