Нижегородское правительство намерено купить компанию-владельца здания «Школы 21»

Правительство Нижегородской области намерено приобрести доли ООО «Специализированный застройщик "Стриар"», принадлежащего депутату заксобрания и двум бывшим заместителям губернатора. Согласно проекту поправок в областной бюджет, на эти цели власти хотят потратить 144,55 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», компании «Стриар» принадлежит бывшее здание Intel в Нижнем Новгороде. В январе 2024 года его приобрела находящаяся в собственности региона «Корпорация развития Нижегородской области», которая уже в марте перепродала его спецзастройщику «Стриар».

В этом здании недавно открыли филиал «Школы 21» Сбербанка, помещения под нее банк получил безвозмездно.

СЗ «Стриар» зарегистрировано в апреле 2023 года. Изначально его совладельцами были депутат заксобрания области Валерий Антипов и бывший замгубернатора Антон Аверин, в мае 2024 года третьим совладельцем стал еще один бывший заместитель губернатора Нижегородской области — Роман Антонов.

Ирина Швецова