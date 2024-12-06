В Ярославской области не смогли продать две гостиницы за 1,7 млрд

В Ярославской области не состоялись торги по продаже гостиниц в Угличе и Ростове. Информация размещена на сайте «ГИС.Торги».

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Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Гостиница в Ростове

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что гостиницы сейчас находятся в областной собственности, но переданы в управление сети «Азимут». От их продажи область намерена получить 1,7 млрд руб.

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Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Гостиница в Угличе

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Гостиницы в Угличе на улице Островского за 953 млн руб. и в Ростове на улице Окружной за 813 млн руб. выставили на продажу еще в октябре. После чего время на подачу заявок был увеличено, и торги должны были состояться только 9 декабря. Однако 5 декабря торги признаны несостоявшимися из-за отсутствия поданных заявок.

Алла Чижова