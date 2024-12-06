Мэрия Уфы будет награждать городских меценатов

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев подписал постановление об организации «Меценат городского округа города Уфа Республики Башкортостан». Конкурс призван стимулировать благотворительность и добровольчество, повысить роль бизнес-сообщества в благотворительной деятельности и создать положительный имидж бизнеса, участвующего в реализации городских социальных программ. Документ опубликован на сайте мэрии.

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В конкурсе смогут участвовать бизнесмены и предприятия, делающие благотворительные взносы и спонсорские отчисления для исполнителей социальных программ, а также субъекты, финансирующие проекты и мероприятия социальной направленности. Кроме денежных средств, под благотворительной помощью составители конкурсной документации подразумевают помощь в виде товарно-материальных ценностей.

В числе критериев для отбора победителей — объем средств, выделенных на благотворительность (засчитываются только суммы, потраченные в пределах Уфы, кроме тех, что были направлены на поддержку участников СВО и их семей), системность благотворительной деятельности и достигнутый эффект.

Конкурс будет проводиться не чаще одного раза в три года.

Идэль Гумеров