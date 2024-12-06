В Янауле у 11-летнего ребенка застряла рука в патрубке бассейна

Вчера около полуночи в Главное управление МЧС по Башкирии поступила информация, что в банном комплексе в Янауле в патрубке (шланге для слива) бассейна застряла рука 11-летнего ребенка, сообщила пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Спасателями госкомитета Башкирии по ЧС с помощью мотопомпы откачали из бассейна воду, перфоратором разобрали часть бетонной стенки бассейна. Через шесть часов сотрудники смогли освободить руку школьника.

Майя Иванова