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В Янауле у 11-летнего ребенка застряла рука в патрубке бассейна

Вчера около полуночи в Главное управление МЧС по Башкирии поступила информация, что в банном комплексе в Янауле в патрубке (шланге для слива) бассейна застряла рука 11-летнего ребенка, сообщила пресс-служба ведомства.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Спасателями госкомитета Башкирии по ЧС с помощью мотопомпы откачали из бассейна воду, перфоратором разобрали часть бетонной стенки бассейна. Через шесть часов сотрудники смогли освободить руку школьника.

Майя Иванова

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