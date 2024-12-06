В России может измениться порядок формирования больничных листов

Минздрав России планирует с 1 сентября 2025 года ввести новый порядок формирования больничных листов, предусмотрев ограничение для часто болеющих лиц. Проект приказа ведомства размещен на портале проектов нормативных правовых актов. Этап общественного обсуждения инициативы завершен, идет подведение его итогов.

Согласно предложенным правилам, будет учитываться число выданных заявителю листов нетрудоспособности. Это, как отметили в Минздраве, необходимо для выявления причин состояния обратившегося в медучреждение и принятия мер по улучшению оказания помощи.

Из документа следует, что с осени появится ограничение для граждан, которых за полгода уже признавали нетрудоспособными четыре раза и более. Таким лицам листок нетрудоспособности будут выдавать на срок до трех календарных дней, после чего потребуется решение врачебной комиссии.

Кроме того, во время расчета числа ранее выданных больничных перестанут учитывать бюллетени, оформленные в случае ухода за больным родственником, реабилитации или получения медпомощи при серьезных заболеваниях.

По действующим нормам медспециалист самостоятельно составляет листки нетрудоспособности сроком до 15 дней включительно, а фельдшер либо зубной врач — сроком до десяти дней. Дальнейшее продление больничного возможно только по заключению врачебной комиссии.