Все вокруг советское, но не все вокруг мое

Конституционный суд в четверг несколько часов рассматривал дело о национализации земель сочинских садоводов. Спор оказался жарким: даже представители органов власти разошлись в вопросе о том, может ли государство исправлять свои ошибки за счет граждан и, если да, в каком формате это должно происходить. Например, в Госдуме предлагают сделать ставку на механизмы возмездного изъятия собственности, а представитель президента считает, что следует предусмотреть механизм восстановления сроков давности для случаев, когда поиск ошибок вынужденно затянулся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Конституционный суд (КС) 5 декабря провел публичные слушания по делу о проверке норм Гражданского кодекса (ГК) и закона о госрегистрации недвижимости, на основании которых суды Краснодарского края по искам Генпрокуратуры признали отсутствующим право собственности заявителей на их земельные участки. Суд объединил жалобы 14 граждан. Одни из них получили участки в пожизненное наследуемое владение еще в советские времена, другие приобрели позднее, но всех объединяет одно: в 1988 году эта земля была выделена из состава Сочинского национального парка. Теперь же государство в лице прокуратуры потребовало ее обратно со ссылкой на то, что закон запрещает предоставление частным лицам земель нацпарков и лесного фонда. Ранее суды пришли к выводу, что участки вообще не выбывали из владения РФ, а следовательно, у государства есть все основания требовать защиты права собственности на основании ст. 304 ГК (на нее не распространяется срок давности, который в этом случае давно истек).

Заявители же апеллируют к КС, который не раз выступал в защиту добросовестных приобретателей и указывал, что граждане не могут нести ответственность за ошибки органов госвласти, выделивших землю и регистрировавших право собственности на участки. Впрочем, Генпрокуратура ставит под вопрос и добросовестность заявителей: как было объявлено в ходе заседания, после обращения в КС некоторые из них оказались фигурантами уголовного дела, возбужденного в 2021 году по факту хищения земель Сочинского нацпарка. Однако, как подчеркнул судья-докладчик Владимир Сивицкий, такое обстоятельство не является препятствием для рассмотрения обращений.

Представители садоводов вспоминали, что недавно КС разрешил не применять сроки давности к антикоррупционным искам Генпрокуратуры. Но даже в этом случае суд оговорился, что права добросовестных приобретателей должны быть защищены, напомнила адвокат одного из заявителей Надежда Озова. Она отметила, что на обнаружение и устранение нарушений государству потребовались десятилетия. Столь запоздалая реакция на нарушение имущественных прав РФ хотя и номинально восстанавливает их, на деле подрывает справедливость такого способа защиты и доверие добросовестных граждан к закону и действиям государства. Если отсутствуют пределы административного усмотрения публичной власти, защищающие от произвола, то фактически уже можно говорить о реставрации института социалистической собственности, рассуждала адвокат.

Представители органов госвласти неожиданно оказались во многом солидарны с заявителями. «Оспариваемые положения считаем конституционными, а права заявителей — нарушенными»,— сообщил представитель Совета федерации в КС Андрей Клишас. По его мнению, ситуация с изъятием сочинских участков уничтожает значение госрегистрации и ее значимость как гарантии правовой определенности в обороте недвижимости. Аналогичное мнение высказал представитель Госдумы в КС Юрий Петров, предложивший обратить внимание на институт возмездного изъятия земли для государственных и муниципальных нужд.

С пылкой речью в защиту права собственности выступил и представитель правительства в КС Михаил Барщевский. Возбуждение уголовного дела в отношении заявителей, да и сам по себе спор о владении — это «очень и очень опасный путь», предупредил он: «Здесь уже звучало, что это начало пути к социалистической собственности. Но это еще хуже, потому что в социалистической собственности была хотя бы личная». И даже если есть претензии к правовому акту, на основании которого была предоставлена земля, где решение суда о его отмене, недоумевал господин Барщевский. «Попытки подменить административный процесс гражданским довольно распространенное явление, но есть же какие-то пределы»,— развел он руками.

В то же время представитель президента в КС Александр Коновалов осторожно отметил, что обычной добросовестности в данном случае недостаточно: особый статус приобретаемых земель был очевиден и требовал от будущих владельцев особой осмотрительности. «Если мне кто-то предложит приобрести помещение в Государственном Эрмитаже, то я со всей очевидностью должен проявить больше заботливости и предусмотрительности, чтобы выяснить, насколько законным будет такое приобретение. Даже если мне покажут, что такая запись в реестр внесена»,— привел пример чиновник. При всей важности гарантий права собственности должна сохраняться возможность защищать общественные интересы, настаивал представитель президента. Тут, по его мнению, возможны разные варианты, но самым честным была бы возможность восстановления сроков исковой давности, в случае когда выявление ошибок требовало длительной работы.

В свою очередь, представитель прокуратуры Сергей Бочкарев напомнил, что земли нацпарков относятся к собственности РФ и местные власти не имели права ими распоряжаться. За пять лет прокуроры предъявили более 1,7 тыс. исков с целью возвращения сочинских земель в собственность РФ, и суды способны разобраться, где добросовестный владелец, а где «псевдособственник», заверил прокурор.

КС также выслушал мнения представителей общественных организаций и ведущих юридических институтов, после чего удалился для принятия решения. Оно будет принято в закрытом режиме, напомнил председатель КС Валерий Зорькин.

Анастасия Корня