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Коммерсантъ FM
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Главные анонсы 6 декабря

В Минске президент Владимир Путин примет участие в заседании Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии, а также проведет встречу с президентом Александром Лукашенко.

Савеловский суд Москвы рассмотрит вопрос о разводе основательницы Wildberries Татьяны Ким и Владислава Бакальчука. Суду предстоит решить вопрос как о разводе, так и о разделе совместного имущества, в том числе компании Wildberries.

Гагаринский суд Москвы рассмотрит протокол на бизнесмена Евгения Чичваркина (признан Минюстом «иностранным агентом») за отказ предоставить в ведомство данные о своей деятельности в качестве иноагента.

В Приморском крае состоится визит делегации из КНДР для поиска потенциальных поставщиков российской продукции на северокорейский рынок.

Арбитражный суд Коми рассмотрит иск ООО «Додо Франчайзинг» к компании Telegram FZ-LLC с требованием вернуть правообладателю юзернейм Telegram-канала dodopizza и запретить свободную продажу каналов, названия которых ассоциируются с правообладателями.

Конституционный суд России провозгласит постановление по делу о проверке конституционности пунктов 1 и 3 статьи 76 Земельного кодекса, а также пунктов 1 и 3 статьи 77 федерального закона «Об охране окружающей среды».

В Катаре запланирован визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

В Китае специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов и генеральный секретарь ШОС Чжан Мин проведут переговоры.

Суд в Калифорнии проведет слушания по ходатайству компании Google об отмене решений российских инстанций о разблокировке YouTube-каналов АНО «ТВ-Новости», «Царьград медиа» и Фонда православного телевидения.

В Ираке состоится визит главы МИД Ирана Аббаса Арагчи.

В Бейруте состоится рабочий визит премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса.

В Бельгии суд Льежа проведет заседание по делу главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, обвиняемой в коррупции при закупке вакцин Pfizer.

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