Газ разогрел экспортные цены

Рассчитываемый Центром ценовых индексов Газпромбанка (ЦЦИ) сырьевой индекс (уровень цен на основные товары российского экспорта) к концу ноября вырос до 68,5 пункта с 67,3 пункта в октябре. Основной причиной увеличения стал рост цен на газ, которые в ноябре достигли максимумов этого года и продолжают расти в начале декабря. Подорожание, объясняют аналитики, спровоцировано «усилением геополитической напряженности и неопределенностью по поводу поставок российского газа в ЕС».

Рост индекса ЦЦИ поддержали также цены на нефть (на западном направлении экспорта) и нефтепродукты. Сохранение напряженности на Ближнем Востоке удерживает их на относительно высоком уровне, несмотря на в целом слабый спрос, предъявляемый мировой экономикой. На этом фоне дисконт на нефть российской марки ESPO, которая поставляется в Китай, сохраняется на минимальных с 2022 года значениях.

«Экономическая активность в мире остается слабой. Ожидания начала новой фазы торговой войны США и Китая не добавляют рынкам позитива», — отмечают авторы расчетов. Цены на энергетический уголь медленно ползут вниз, несмотря на наступление холодов, а индекс цен на карбамид за ноябрь снизился на 5% из-за низкой активности импортеров.

Старший аналитик Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Тарасенко считает, что недавнее бурное ослабление курса рубля во многом объясняется «провалом» экспортных цен в сентябре. Сырьевой индекс ЦЦИ тогда достиг минимальных значений с начала года, а лаг между ценами экспорта и реакцией на их изменение со стороны валютного рынка как раз составляет два-три месяца, поясняет она.

Данные ЦЦИ свидетельствуют, что с точки зрения фундаментальных факторов курс рубля в первом квартале 2025 года должен укрепиться до 95–97 руб./$ на фоне восстановления сырьевых цен в конце этого года (см. график). Однако последние санкции против российских банков резко снизили доступность валютной ликвидности на внутреннем рынке. «Без налаженной финансовой инфраструктуры по перетоку ликвидности на внутренний валютный рынок рубль будет оставаться крайне волатильным, а фрагментация рынка сохранится на высоком уровне», — считает Дарья Тарасенко.

Артем Чугунов