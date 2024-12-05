Главу садового товарищества будут судить по делу о хищении земель нацпарка Сочи

Председатель садоводческого товарищества «Меркурий» Ирина Расторгуева предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве и фальсификации документов на земли Сочинского национального парка. Прокуратура города Сочи утвердила обвинительное заключение по уголовному делу и направило его в суд. Информация об этом опубликована в Telegram-канале пресс-службы прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: прокуратура Кубани Фото: прокуратура Кубани

По версии следствия, в 2015 году Ирина Расторгуева вместе с другими членами группы предоставила регистрирующему органу поддельные документы о правах на земельные участки для их хищения из нацпарка.

Обвиняемая, по данным ведомства, знала, что другие фигуранты не были членами СНТ и что земли, покрытые многолетними лесными насаждениями, нельзя использовать для садоводства. Ирина Расторгуева также руководила риэлторским агентством и обеспечила предоставление подложных документов, в результате чего участки вышли из государственной собственности.

Для повышения инвестиционной привлекательности похищенного земельного массива была произведена вырубка реликтового леса площадью около 2 га.

Наталья Решетняк