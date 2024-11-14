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Коммерсантъ FM
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Закупки оконным путем

Госкомпании продолжают приобретать продукцию Microsoft

Несмотря на сокращение общего количества закупок операционных систем (ОС) Windows и офисных пакетов Microsoft почти на 55%, в 2024 году госсектор закупил американского софта на 24,1 млн руб., по данным «Контур.Закупки». По оценкам участников рынка, госкомпании приобретают старые версии ОС 2019 и 2021 годов из-за отсутствия совместимости необходимого ПО с отечественными операционными системами. Эксперты считают, что на создание аналогов иностранного софта потребуется 14–15 лет, а также дополнительные инвестиции со стороны государства.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В России по итогам десяти месяцев 2024 года закупки операционной системы Windows госкомпаниями и госкорпорациями (223-ФЗ) сократились на 69%: вместо 23 млн руб. за аналогичный период 2023 года до 7 млн руб. в 2024-м, сообщили “Ъ” в компании «Контур.Закупки». На закупку пакетов Office госкомпании потратили 12 млн руб. с января по октябрь 2023 года, в этом году — 3 млн руб., на 75% меньше. Всего, по ее данным, по 223-ФЗ и 44-ФЗ (госорганы), включая закупки малого объема, на продукцию Microsoft в РФ было потрачено в 2024 году 24,1 млн руб., в 2023-м — 52,5 млн руб.

Несколько иную оценку приводит электронная торговая площадка «Росэлторг». По ее данным, по 223-ФЗ закупки Windows сократились на 21% в денежном выражении, до 35,5 млн руб., и на 5% в количественном, до 55 тендеров. По 44-ФЗ — на 14% в денежном (до 22,7 млн руб.) и на 12% в количественном (до 99 тендеров).

При этом в «Контур.Закупках» отмечают, что полностью госкомпании не готовы отказаться от продукции Microsoft, поэтому закупают «остатки» Microsoft Office и Microsoft 365-й версии 2019 и 2021 годов, количество таких закупок малого объема увеличилось год к году почти в два раза, однако их общая сумма сократилась с 3,2 млн до 2,4 млн руб. По мнению представителя портала, это связано с тем, что некоторые российские организации «не могут отказаться от американского офисного пакета, так как некоторые программы (например, облачное хранилище OneDrive или программа Publisher для создания открыток) не импортозамещены».

Летом 2023 года в рамках ПМЭФ глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что президент Владимир Путин поручил госкомпаниям с начала 2025 года перейти на российские операционные системы и офисные пакеты, об этом сообщали «Ведомости». “Ъ” направил запрос в Минцифры.

Пользователям, включая госслужащих, трудно менять сформировавшиеся привычки и перестраивать рабочие процессы вокруг новых IT-инструментов, считает директор по развитию компании «Труконф» Дмитрий Одинцов. Госкомпании же в случае продолжения использования зарубежных программ рискуют потерять данные и доступ к сервисам внутри организации из-за возможных блокировок со стороны Microsoft, предупреждает он.

Председатель совета директоров «Базальт СПО» Алексей Смирнов считает, что продолжающаяся закупка продукции Microsoft госкомпаниями связана и с тем, что само руководство американской корпорации может снижать цены на свой софт в РФ, так как компания не желает терять этот рынок. Он уточняет, что помимо этого в реестре российского программного обеспечения (ПО) Минцифры до сих пор присутствуют программы, которые работают только под управлением американского Windows. «Планируется ввести требования к программам в реестре по обязательной поддержке отечественных ОС, но пока этого нет»,— говорит господин Смирнов.

При этом в случае введения новых санкций или ограничения доступа к западному ПО организации могут столкнуться со значительными трудностями, в том числе и финансовыми, предупреждает руководитель экспертно-аналитического отдела компании ALMI Partner Елена Куц. Для замены иностранного софта на российский необходимы госпрограммы по обучению госслужащих и сотрудников работе на российском ПО и инвестиции в развитие отечественного ПО. «Этот процесс может занять время, но с учетом текущих реалий он необходим»,— говорит она. По оценке гендиректора компании «Иридиум» Юлии Денисенко, помимо времени для переориентации сотрудников и госслужащих, самим разработчикам отечественного ПО «требуется 14–15 лет для создания аналогов иностранных программ, которые еще не разработали в РФ».

Тимофей Корнев

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