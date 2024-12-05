Путин: в 2025 году нужно создать условия для перелома демографической ситуации

Президент Владимир Путин назвал задачу по демографической политике «очень сложной». По его мнению, изменить ситуацию в этой сфере нужно уже в 2025 году.

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Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Уже в следующем году необходимо создать условия для перелома демографической ситуации. Понимаю, что это очень сложная задача, и, честно говоря, по объективным обстоятельствам даже, может быть, не все от нас зависит»,— сказал господин Путин на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам. Президент считает, что нужно сделать «все, что зависит от нас», чтобы добиться уверенного роста рождаемости.

Глава государства рассказал, что в рамках нацпроекта «Демография» в России создано 246 тыс. новых мест в яслях. Введены в эксплуатацию почти 1,7 тыс. детских садов. С 2019 года построены 1,4 тыс. школ, в них учатся 850 тыс. детей. До конца 2024 года будет введено еще 150 школ на 100 тыс. учебных мест.

О том, как тему демографии обсуждали в парламенте, — в материале «Ъ» «За связь морального с материальным».