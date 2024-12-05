Совокупное состояние миллиардеров в мире за год выросло на 17%, до $14 трлн

Число миллиардеров в мире за прошедший год выросло с 2544 до 2682, а их совокупное состояние увеличилось на 17% и достигло $14 трлн. Такие данные приводятся в ежегодном докладе Billionaire Ambitions, составляемом банком UBS.

Доклад Billionaire Ambitions вышел десятый раз. Как указывают в UBS, за десять лет число миллиардеров в мире выросло более чем на 50%, а их совокупное состояние — на 121%. В 2015 году обладателей миллиардов в мире было 1757, и все вместе они владели $6,3 трлн. Выросло за эти годы и число женщин-миллиардеров — со 190 до 344 (на 81%). А их совокупное состояние взлетело на 153%, до $1,7 трлн.

В докладе отмечается, что наибольшее число миллиардеров было в 2021 году — 2686, и в последующие годы оно почти не менялось. Ожидаемо быстрее всего за последние десять лет росло состояние технологических миллиардеров — с $789 млрд до $2,4 трлн. Их ближайшие конкуренты — миллиардеры-промышленники идут с большим отрывом: их совокупное состояние выросло с $480 млрд до $1,3 трлн. В 2024 году 1877 миллиардеров — это те, кто сам создал свое состояние, остальные 805 — унаследовали его.

За последние десять лет быстрее всего наращивали состояния миллиардеры из стран Северной Америки. В период с 2015 по 2020 год совокупные состояния североамериканских богачей выросли на 52,7%, до $3,8 трлн, а с 2020 по 2024 год еще больше — на 58,5%, до $6,1 трлн. Из этой суммы $5,8 трлн принадлежит американским миллиардерам, которые за последний год увеличили совокупное состояние на 27,6%. Таким образом, на них приходится более 40% совокупных состояний всех миллиардеров в мире. Темпы роста состояний западноевропейских миллиардеров, в отличие от североамериканских, замедлились после 2020 года на фоне высоких процентных ставок. Если в 2015–2020 годах их состояния выросли на 43,6%, до $2,1 трлн, то с 2020 до 2024 года — всего на 29%, до $2,7 млрд. В Китае, где в 2015–2020 годах рост превысил 20%, после 2020 года совокупное состояние миллиардеров сокращается ежегодно на 5% на фоне ужесточения регулирования и падения индексов ценных бумаг. Данных по России в докладе UBS не приводится.

Подробнее об этом в материале «Ъ» «Миллиардеры вернулись к обогащению»

Алена Миклашевская