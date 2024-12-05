Законопроект о возможности вывода дивидендов с ИИС-3 направлен на согласование

Минфин разработал законопроект, позволяющий переводить дивиденды с индивидуальных инвестиционных счетов третьего типа (ИИС-3) на другие стена. Замминистра финансов России Иван Чебесков рассказал на форуме ВТБ «Россия зовет!», что документ уже направлен на рассмотрение.

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Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Иван Чебесков

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По словам замминистра, купоны с ИИС-3 все еще будет нельзя выводить, так как на них действует налоговый вычет. «Логика такая — если есть вычет, значит это можно оставлять на долгий срок. Если ты не хочешь получать вычет или не можешь — как по дивидендам, там вычета нет — тогда должна быть возможность их вывести»,— сказал господин Чебесков.

ИИС-3 появился в январе 2024 года. Такие счета предоставляют налоговые преференции в виде комбинации льгот счетов ИИС-1 (возвращение владельцу счета 13% внесенной суммы) и ИИС-2 (освобождение от налога на доход от счета). С начала года инвесторы могут открывать только ИИС-3, но они пользуются низким спросом из-за слишком долгого инвестиционного цикла.

Президент России Владимир Путин во время выступления вчера предложил разрешить вывод дивидендов с ИИС-3. Он счел важным дать возможность инвесторам «использовать полученный доход по своему усмотрению» и «в любое время».

Подробнее — в материале «Ъ» «Доходам дали ход».