Путин предложил разрешить вывод дивидендов с ИИС-3 на другие счета

Президент России Владимир Путин предложил разрешить вывод дивидендов с индивидуальных инвестиционных счетов третьего типа (ИИС-3) на другие счета. По его словам, сейчас 32 млн россиян проявляют интерес к покупке ценных бумаг, общий объем их активов превышает 9 трлн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Сделать так, чтобы инвестор мог выбрать счет для зачисления дивидендов по акции на индивидуальных инвестиционных счетах, то есть мог использовать полученный доход по своему усмотрению и, что важно, в любое время»,— сказал президент на пленарной сессии форума ВТБ «Россия зовет!». Он добавил, что в 2022 году прирост инвестиций составил 6,7%, в 2023 году — 9,8%, а за девять месяцев текущего года — 8,6%.

ИИС-3 — это третий тип индивидуального инвестиционного счета, который появился в январе 2024 года. Такие счета должны предоставить налоговые преференции в виде комбинации льгот счетов типа ИИС-1 (возвращение владельцу счета 13% внесенной суммы) и ИИС-2 (освобождение от налога на доход от счета). С начала текущего года инвесторы могут открывать только такие счета, однако из-за слишком длительного инвестиционного цикла они пользуются низким спросом.

Подробнее о третьем типе индивидуального инвестиционного счета — в материале «ИИС-3 с трудом идет в народ».