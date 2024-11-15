ИИС-3 с трудом идет в народ

Банк России говорит о росте популярности индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) третьего типа. С начала этого года инвесторы могут открывать только такие счета, однако из-за слишком длительного инвестиционного цикла — пять лет с увеличением впоследствии до десяти лет — они пользуются низким спросом. Кроме того, слабая конъюнктура фондового рынка не способствует активности инвесторов. Профучастники обсуждают с регулятором дополнительные меры для повышения привлекательности такого рода инструментов. Впрочем, интерес к ним может подогреть и традиционный предновогодний спрос.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Согласно данным Банка России, опубликованным в пятницу, 15 ноября, за третий квартал количество ИИС увеличилось на 32 тыс. и достигло 6 млн штук. Вместе с тем в сопроводительном файле указано более точное число используемых ИИС по итогам квартала — 5,964 млн штук, то есть если темпы открытия счетов не ускорятся, то их общее количество не достигнет круглой отметки и к концу года. При этом, по данным ЦБ, по итогам 2023 года количество ИИС — первого и второго типов — достигало 6,018 млн штук.

С учетом того, что с начала 2024 года инвесторы могут открывать только счета третьего типа, весь прирост приходится именно на них. Это более долгосрочные инвестиции — если по первым двум типам минимальный срок использования налогового вычета составлял три года, то по третьему типу он увеличен до пяти лет (с последующим ростом срока до десяти лет).

Впрочем, слабая динамика рынка определялась и активным закрытием счетов доверительного управления (ИИС ДУ). Оно началось еще в 2022 году, однако тогда на фоне популярности брокерских ИИС слабо сказывалось на общей динамике.

Но в третьем квартале этого года количество брокерских ИИС выросло всего на 55 тыс. штук, тогда как в прошлые годы в среднем за квартал прирост составлял 100–200 тыс. штук.

Помимо длительного срока инвестиций эксперты видят и другие причины слабого интереса инвесторов к ИИС-3. За этот год сегмент претерпел огромное количество изменений: различные нововведения и сложные условия могут вызывать некий скепсис к новому продукту, заставляя инвесторов смотреть на них с определенной осторожностью, отмечает руководитель по развитию ИИС «БКС Мир инвестиций» Влад Бабиев. Заместитель гендиректора по брокерскому бизнесу ФГ «Финам» Дмитрий Леснов указывает и на общее снижение фондового рынка, что также отражается на количестве желающих открыть ИИС. В частности, индекс Московской биржи в третьем квартале потерял почти 12%, причем в этом периоде он приближался к уровню 2500 пунктов — минимуму с мая 2023 года. Индекс гособлигаций опускался до двухлетнего минимума.

Национальная ассоциация участников фондового рынка в конце октября направила ряд предложений в ЦБ для изменений регулирования договоров ИИС для увеличения их популярности у инвесторов. В частности, предлагается увеличить до 1 млн руб. размер налогового вычета в отношении паев инвестиционных фондов, учитываемых на таких счетах. Кроме того, СРО профучастников выступает за закрепление на постоянной основе пятилетнего срока нового ИИС. Ранее рассматривался вариант досрочного вывода дивидендных выплат с таких счетов. По мнению господина Леснова, если эти изменения будут приняты, это даст новый импульс развитию этого типа счетов. Также интерес к ИИС может вернуться после разворота российского рынка и возвращения акций к росту, считает старший инвестиционный аналитик «Го Инвест» Ильдар Макаренков.

Впрочем, прогнозы экспертов по притокам достаточно позитивны. В самом начале ИИС-1 и ИИС-2 также не пользовались особой популярностью, подчеркнул источник “Ъ” на фондовом рынке. Но со временем инвесторы положительно оценили их, что привело к росту числа открытых счетов год за годом. «При смягчении денежно-кредитной политики длинные деньги могут начать перемещаться с обычных брокерских счетов на ИИС-3, что, в свою очередь, может способствовать росту популярности этого инструмента»,— указывает собеседник “Ъ”. Кроме того, как отмечает господин Леснов. сезонно притоки средств на ИИС увеличиваются в конце года, поэтому в ноябре и декабре можно ожидать роста активов на них.

Ксения Куликова