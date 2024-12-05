Сечин оценил стоимость всех природных богатств России в $100 трлн

Совокупная стоимость российской ресурсной базы составляет $100 трлн, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин. По его словам, эта сумма почти в два раза больше, чем совокупная стоимость природных богатств США, и позволяет обеспечивать «надежность наших поставок зарубежным партнерам в долгосрочной перспективе».

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Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Игорь Сечин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Господин Сечин отметил большое влияние Арктики на развитие российского ресурсного потенциала. Он назвал регион «кладовой энергоресурсов всего мира». Также глава «Роснефти» подчеркнул, что в Арктике содержатся 80% всех мировых запасов арктической нефти и газа. При этом в регионе остаются более 20% всех неразведанных запасов нефти и газа планеты.

«Считаю необходимым подчеркнуть, что Арктика должна быть полностью свободна от конфликтов и иностранного вмешательства, принимая во внимание стратегическое значение этого региона для энергобезопасности всей Евразии»,— сказал господин Сечин на Веронском евразийском экономическом форуме (цитата по ТАСС).

В сентябре глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что страны НАТО стали заявлять о своих интересах в Арктическом регионе «ввиду географического расположения». Он заявил о готовности России отстаивать свои интересы в Арктике в военном, политическом и военно-техническом плане. В июле Пентагон счел, что Арктика превращается в «арену для стратегического противостояния».

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