Минобрнауки изменило сроки приема документов в вузы

Минобрнауки утвердило новый порядок приема в вузы. Документ устанавливает единые сроки приема документов, публикации конкурсных списков и приказов о зачислении. Приказ будет действовать с 1 марта 2025 года по 1 сентября 2029-го, передает РБК.

Вузы должны заканчивать основной прием абитуриентов-бюджетников, поступающих по приоритету, 2–3 августа. Основной этап будет завершаться 6–7 августа, дополнительный — 10–11 августа. Прием на платные места должен вестись до 30 сентября.

Зачисление на магистратуру должно завершаться 29 августа в рамках основного приема и не позднее 20 сентября в рамках дополнительного. Прием на платные места может продлиться до 30 сентября.

В 2024 году прием документов на бюджет на все формы обучения — очную, очно-заочную и заочную — проходил в одинаковые сроки — до 25 июля. В некоторых случаях срок отличался.

Об изменении правил набора на целевые места — в материале «Ъ» «Работодателям дадут второй шанс получить студента».