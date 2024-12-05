Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Минобрнауки изменило сроки приема документов в вузы

Минобрнауки утвердило новый порядок приема в вузы. Документ устанавливает единые сроки приема документов, публикации конкурсных списков и приказов о зачислении. Приказ будет действовать с 1 марта 2025 года по 1 сентября 2029-го, передает РБК.

Вузы должны заканчивать основной прием абитуриентов-бюджетников, поступающих по приоритету, 2–3 августа. Основной этап будет завершаться 6–7 августа, дополнительный — 10–11 августа. Прием на платные места должен вестись до 30 сентября.

Зачисление на магистратуру должно завершаться 29 августа в рамках основного приема и не позднее 20 сентября в рамках дополнительного. Прием на платные места может продлиться до 30 сентября.

В 2024 году прием документов на бюджет на все формы обучения — очную, очно-заочную и заочную — проходил в одинаковые сроки — до 25 июля. В некоторых случаях срок отличался.

Об изменении правил набора на целевые места — в материале «Ъ» «Работодателям дадут второй шанс получить студента».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...