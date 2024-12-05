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Нижегородские власти впервые за 10 лет увеличат выплаты за усыновление

В заксобрание Нижегородской области в декабре поступило два проекта закона, касающиеся поддержки детей-сирот. Согласно размещенным на сайте парламента материалам, обе инициативы внесла фракция «Единая Россия».

Фото: Ольга Алленова, Коммерсантъ

Фото: Ольга Алленова, Коммерсантъ

Первым законопроектом депутаты предлагают увеличить размер единовременного пособия при усыновлении (удочерении) ребенка — со 100 тыс. до 300 тыс. руб., а при усыновлении ребенка-инвалида, детей старшей семи лет и детей, являющихся братьями или сестрами — с 200 тыс. до 500 тыс. руб. Эти выплаты ввели в 2014 году и с тех пор ни разу не индексировали.

По информации министерства соцполитики, в 2023 году в регионе усыновили 26 детей в возрасте до семи лет, по состоянию на 1 августа 2024 года — 13 детей до семи лет, одного ребенка-инвалида и двух детей старше семи лет либо являющихся братьями или сестрами.

При принятии закона в бюджете 2025 года потребуется дополнительно 6,1 млн руб. Эти деньги депутаты предлагают выделить из резервного фонда правительства.

Вторым законопроектом предлагают повысить ежемесячное пособие на детей-сирот. Сейчас оно различно и составляет 9419 руб. на детей до трех лет, 10 360 руб. — на детей трех-шести лет и 11 773 руб. — на детей школьного возраста. С 2025 года предлагается сделать пособие одинаковым — 16 169 руб., что равно прожиточному минимуму. Но отдельно выделить детей-инвалидов, для них размер пособия составит 17 786 руб., что составит 110% от прожиточного минимума. Для увеличения выплат в бюджете 2025 года дополнительно потребуется 366,2 млн руб., так как изначально на эти цели было заложено 1,148 млрд руб. Допрасходы депутаты также предлагают покрыть за счет резервного фонда.

Ирина Швецова

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