Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ПЭТ-бутылки не устояли в суде

Подмосковная фирма проиграла спор за производственный цех в Сочи

Компания «Олимп-Престиж» из Московской области не смогла обжаловать отказ в признании права собственности на недостроенный производственный цех в Сочи. Верховный суд РФ вернул кассационную жалобу фирмы без рассмотрения по существу. Ранее три судебные инстанции отказали истцу, не признав цех объектом недвижимости и сославшись на отсутствие правоустанавливающих документов на земельный участок. Мнения экспертов разделились: одни отмечают, что у компании нет шансов, другие уверены в обратном, так как так как «вторая кассация» не рассматривала дело по существу.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Верховный суд РФ вернул кассационную жалобу ООО «Олимп-Престиж» на решения нижестоящих судов, которые отказали фирме в признании права собственности на объект незавершенного строительства — цех по производству ПЭТ-преформ (заготовка, используемая при производстве пластиковых бутылок) в Сочи. Кассационная жалоба была возвращена истцу в связи с неуплатой пошлины в полном размере. Сведения об этом опубликованы в картотеке арбитражных дел. Ответчиком в споре выступает администрация курорта.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Олимп-Престиж» зарегистрировано в Красногорске Московской области в 2003 году. Основной вид деятельности — оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами. Учредитель — Сергей Пантус. Арбитражный суд Московской области признал общество банкротом в сентябре 2012 года. Представители компании сами обратились в суд с ходатайством о признании предприятия банкротом, сумма долга перед кредиторами составила более 16 млн руб.

Согласно материалам дела, в 2006 году между администрацией курорта и ООО «Олимп-Престиж» до 2047 года был подписан договор аренды земельного участка площадью 2,4 тыс. кв. м в Хостинском районе (ул. Фурманова, 7/1). В 2008 году власти города выдали арендатору разрешение на строительство и реконструкцию здания механических мастерских под цех по производству ПЭТ-преформ для розлива минеральной воды. О дальнейшей судьбе объекта не сообщается в материалах дела.

Однако в 2020 году Арбитражный суд Краснодарского края признал договор аренды участка ничтожным, так как спорный земельный участок находится во второй зоне округа санитарной охраны курорта и относился на момент подписания договора аренды к федеральной собственности.

«Отсутствие у истца правоустанавливающих документов на земельный участок дает основание считать разрешение на строительство недействительным»,— говорится в постановлении апелляционной инстанции.

Кроме того, согласно техническому плану, общая площадь строящегося цеха составляет 361,6 кв. м, тогда как ранее здание механической мастерской со складом имело площадь 274,2 кв. м.

В кассационной жалобе общество настаивало, что спорный объект имеет все признаки недвижимого имущества. Однако суды отметили, что сооружение выполнено из металлических конструкций, элементы каркаса возможно собрать в другом месте на предварительно подготовленный фундамент. Таким образом, суды не установили необходимых условий для отнесения спорного объекта к недвижимому имуществу.

Партнер практики «Недвижимость и строительство» юрфирмы «Меллинг, Войтишкин и Партнеры» Максим Кузнеченков считает, что если сроки на подачу кассационной жалобы не истекли (два месяца со дня принятия последнего обжалуемого акта), то истец вправе повторно обратиться в Верховный суд, оплатив пошлину в необходимом размере.

«Если кассационная жалоба будет принята к рассмотрению, то у истца есть шансы на выигрыш спора. Аргументы истца, изложенные в решениях судов нижестоящих инстанций, имеют определенный вес»,— отмечает господин Кузнеченков.

Адвокат Forward Legal Илья Рыжаков считает, что дело окончательно завершено, у общества отсутствует возможность обжаловать судебные акты в порядке надзора, так как «вторая кассация» не рассматривала дело по существу.

«Арбитражный суд Северо-Кавказского округа отказал в признании права собственности на здание цеха, основываясь на заключении судебной экспертизы, которая определила, что цех может быть перемещен в пространстве без утраты его стоимости. Суд применил норму ст. 130 ГК РФ и констатировал, что объект не является объектом недвижимости. Также суд округа указал, что собственник земельного участка не выразил свою волю на предоставление земли для строительства нового объекта, не обозначенного в разрешении на реконструкцию. В данной ситуации шансов оспорить решения в ВС РФ у общества не было»,— считает адвокат.

Тат Гаспарян

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...