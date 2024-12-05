ПЭТ-бутылки не устояли в суде

Компания «Олимп-Престиж» из Московской области не смогла обжаловать отказ в признании права собственности на недостроенный производственный цех в Сочи. Верховный суд РФ вернул кассационную жалобу фирмы без рассмотрения по существу. Ранее три судебные инстанции отказали истцу, не признав цех объектом недвижимости и сославшись на отсутствие правоустанавливающих документов на земельный участок. Мнения экспертов разделились: одни отмечают, что у компании нет шансов, другие уверены в обратном, так как так как «вторая кассация» не рассматривала дело по существу.



Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Верховный суд РФ вернул кассационную жалобу ООО «Олимп-Престиж» на решения нижестоящих судов, которые отказали фирме в признании права собственности на объект незавершенного строительства — цех по производству ПЭТ-преформ (заготовка, используемая при производстве пластиковых бутылок) в Сочи. Кассационная жалоба была возвращена истцу в связи с неуплатой пошлины в полном размере. Сведения об этом опубликованы в картотеке арбитражных дел. Ответчиком в споре выступает администрация курорта.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Олимп-Престиж» зарегистрировано в Красногорске Московской области в 2003 году. Основной вид деятельности — оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами. Учредитель — Сергей Пантус. Арбитражный суд Московской области признал общество банкротом в сентябре 2012 года. Представители компании сами обратились в суд с ходатайством о признании предприятия банкротом, сумма долга перед кредиторами составила более 16 млн руб.

Согласно материалам дела, в 2006 году между администрацией курорта и ООО «Олимп-Престиж» до 2047 года был подписан договор аренды земельного участка площадью 2,4 тыс. кв. м в Хостинском районе (ул. Фурманова, 7/1). В 2008 году власти города выдали арендатору разрешение на строительство и реконструкцию здания механических мастерских под цех по производству ПЭТ-преформ для розлива минеральной воды. О дальнейшей судьбе объекта не сообщается в материалах дела.

Однако в 2020 году Арбитражный суд Краснодарского края признал договор аренды участка ничтожным, так как спорный земельный участок находится во второй зоне округа санитарной охраны курорта и относился на момент подписания договора аренды к федеральной собственности.

«Отсутствие у истца правоустанавливающих документов на земельный участок дает основание считать разрешение на строительство недействительным»,— говорится в постановлении апелляционной инстанции.

Кроме того, согласно техническому плану, общая площадь строящегося цеха составляет 361,6 кв. м, тогда как ранее здание механической мастерской со складом имело площадь 274,2 кв. м.

В кассационной жалобе общество настаивало, что спорный объект имеет все признаки недвижимого имущества. Однако суды отметили, что сооружение выполнено из металлических конструкций, элементы каркаса возможно собрать в другом месте на предварительно подготовленный фундамент. Таким образом, суды не установили необходимых условий для отнесения спорного объекта к недвижимому имуществу.

Партнер практики «Недвижимость и строительство» юрфирмы «Меллинг, Войтишкин и Партнеры» Максим Кузнеченков считает, что если сроки на подачу кассационной жалобы не истекли (два месяца со дня принятия последнего обжалуемого акта), то истец вправе повторно обратиться в Верховный суд, оплатив пошлину в необходимом размере.

«Если кассационная жалоба будет принята к рассмотрению, то у истца есть шансы на выигрыш спора. Аргументы истца, изложенные в решениях судов нижестоящих инстанций, имеют определенный вес»,— отмечает господин Кузнеченков.

Адвокат Forward Legal Илья Рыжаков считает, что дело окончательно завершено, у общества отсутствует возможность обжаловать судебные акты в порядке надзора, так как «вторая кассация» не рассматривала дело по существу.

«Арбитражный суд Северо-Кавказского округа отказал в признании права собственности на здание цеха, основываясь на заключении судебной экспертизы, которая определила, что цех может быть перемещен в пространстве без утраты его стоимости. Суд применил норму ст. 130 ГК РФ и констатировал, что объект не является объектом недвижимости. Также суд округа указал, что собственник земельного участка не выразил свою волю на предоставление земли для строительства нового объекта, не обозначенного в разрешении на реконструкцию. В данной ситуации шансов оспорить решения в ВС РФ у общества не было»,— считает адвокат.

Тат Гаспарян