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Под суд пойдет житель Уфы за ДТП с грузовиком

Белорецкий межрайонный суд рассмотрит уголовное дело в отношении 37-летнего уфимца, обвиняемого в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью ребенка, сопряженном с оставлением места его совершения (п. «б» ч. 2 ст. 264 УК РФ), сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

ДТП произошло в июне на 238 км автодороги Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск. Обвиняемый, по версии следствия, за рулем грузового автомобиля «Газ Газель» спровоцировал ДТП между автомобилями «Лада Веста Кросс» и Kia Rio, а затем скрылся и оставил в опасности 13-летнего потерпевшего, получившего тяжкий вред здоровью.

Обвиняемый вину не признал.

Венера Хисамова

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