В Краснодарском крае с 2025 года полностью запретят иностранную рабочую силу

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что со следующего года в регионе введут полный запрет иностранной рабочей силы. Для устранения кадрового дефицита он предложил работодателям сотрудничать со студентами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вениамин Кондратьев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Вениамин Кондратьев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Господин Кондратьев поднял этот вопрос во время прямой линии с жителями Кубани. По его словам, сейчас в краевой экономике «все отрасли маржинальные». В строительной сфере пока можно привлекать 50% иностранных кадров, в остальных сферах уже действует запрет.

«В Краснодарском крае при поступлении в колледж конкурс до шести человек на место, а выпускники на рынке труда никому не нужны. Руководителям предприятий надо изменить подход. Перестать ждать, пока придут к ним, и самим идти к студентам. Стипендию платить, чтобы после окончания колледжа получить работника»,— считает губернатор (цитата по «РИА Новости»).

В январе 2024 года постановлением губернатора в Краснодарском крае был введен запрет на выдачу мигрантам патентов во всех сферах деятельности, кроме строительства. После введения ограничений на выдачу патентов их количество сократилось на 20%. При этом потребность региона в кадрах увеличилась на 17%. Средняя предлагаемая зарплата для кандидатов составляет 79 660 руб.

О миграционной политике в стране — в материале «Ъ» «Россия начинается с кончиков пальцев».