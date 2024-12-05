На Кубани объявили штормовое предупреждение из-за тумана

В ночь с 4 на 5 декабря Кубань накрыли сильные туманы, что привело к введению штормового предупреждения. Согласно прогнозу краевого Гидрометцентра, туман сохранится в регионе до второй половины дня 5 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В Краснодаре днем воздух прогреется до +5°C. Водителям рекомендуют проявлять осторожность из-за возможной гололедицы на дорогах.

В других районах края ночью температура может опуститься до -4°C, а местами на востоке — до -5…-10°C.

Днем 5 декабря в большинстве районов Кубани температура будет варьироваться от +1 до +6°C, а местами — до +12°C при прояснениях. Местами ожидаются небольшие дожди.

В горных районах ночью температура опустилась до -10°C, а днем воздух прогреется максимум до +5°C.

Фил Златов