Андрей Костин заявил о возможности приватизации 10% акций ВТБ

Глава ВТБ (MOEX: VTBR) Андрей Костин на полях инвестфорума «Россия зовет!» заявил, что долю государства в кредитной организации можно было бы сократить на 10%. Он отметил, что решения по этому вопросу — в компетенции государства.

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Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Глава ВТБ Андрей Костин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мы готовы к любому развитию, это правительству решать, это их акции. Но я не думаю, что правительство сегодня захочет полностью утратить контроль за банком ВТБ... Точно можно приватизировать 10%, которые между 50% и 61%, который сейчас у нас»,— сказал господин Костин в интервью РБК.

Глава ВТБ сообщил, что в банке уже есть компания со смешанным капиталом, где частный сектор владеет 40%. Это позволяет кредитной организации работать по принципам акционерного общества, и ВТБ де-факто мало отличается от акционерных банков без государственного участия, добавил Андрей Костин.

В 2023 году ВТБ провел вторую допэмиссию и привлек 94 млрд руб. После размещения ценных бумаг доля государства в капитале банка снизилась с 76,4% до 61,8%.