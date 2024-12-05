Прокуроры побили рекорды «Крылатского»

Арбитражный суд Москвы вернул в госсобственность велотрек «Крылатское» площадью 42,5 тыс. кв. м и стоимостью 11 млрд руб. Соответствующее решение было принято по иску Генпрокуратуры к АО «Спортивный центр профсоюзов "Крылатское"». Суд согласился с доводами надзорного ведомства о том, что объект, построенный за счет государственных средств к Олимпиаде 1980 года и вошедший в топ-5 лучших велодромов в мире, через два десятка лет был незаконно оформлен ответчиком в собственность, а затем на протяжении 24 лет сдавался в аренду.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Любарский, Коммерсантъ Фото: Александр Любарский, Коммерсантъ

В иске, поданном заместителем генпрокурора РФ Игорем Ткачевым, речь шла о пяти объектах велотрека «Крылатское» площадью 42 598 кв. м: отдельно стоящих строениях и встроенных помещениях, в том числе здании самого велотрека с трибунами на 6 тыс. человек, 12 теннисными кортами и пятью площадками для бадминтона, энергоцентра, кассах и трансформаторных подстанциях.

Сам спортивный комплекс, расположенный между Крылатскими Холмами и Гребным каналом, был построен в 1979 году по индивидуальному проекту с использованием самых передовых в то время технологий. «Крылатское» включили в пятерку лучших велодромов мира. На нем установили свыше 200 мировых и европейских рекордов.

Как указал заявитель, строительство велотрека полностью осуществлялось за счет госфинансирования. В июне 1992 года «в целях более полного взаимодействия в решении социальных программ и упорядочения в использовании профсоюзной собственности» объект по распоряжению правительства Москвы перешел Московской федерации профсоюзов (МФП). Руководство этой организации, действуя, по версии надзора, «недобросовестно», в 1999 году зарегистрировало на нее права собственности, после чего стало использовать спортивный объект «в собственных интересах и для извлечения материальной выгоды». С этой целью здание велотрека неоднократно передавалось во владение коммерческих организаций. Так, в 1999 году МФП заключила с ЗАО «СЦП "Крылатское"» договор на неопределенный срок, по условиям которого велотрек и его сооружения перешли в пользование данного юридического лица. Спортивный центр профсоюзов, в свою очередь, в январе 2000 года сдал часть имущества в аренду ЗАО «Техпромимпекс» и ООО «Мэгис Трейд».

Позже, в 2017 году, МФП внесла спорткомплекс в качестве безвозмездного вклада в имущество АО «СЦП "Крылатское"» без увеличения размера уставного капитала, количества и номинальной стоимости его акций. В итоге коммерческая организация стала собственником всех зданий велотрека, а МФП — его единственным акционером.

Как указала Генпрокуратура, «об обстоятельствах выбытия имущества против воли государства» и о том, в чьем владении оно находится, стало известно в ходе надзорных мероприятий, проведенных ведомством только в 2024 году, когда и был подан иск в столичный арбитраж. В нем прокуратура просила истребовать велотрек из чужого незаконного владения и вернуть государству.

На время процесса суд принял обеспечительные меры, запретив Росреестру регистрировать любые сделки со спорным имуществом.

Ответчик иск не признал. Представитель АО «Спортивный центр профсоюзов "Крылатское"» апеллировал к тому, что государство финансировало создание социалистической собственности и больших различий между госсобственностью и собственностью профсоюзов тогда не существовало, процитировало его «РИА Новости». При этом заказчиком строительства велотрека были профсоюзы, он находился на их балансе, и они же его всегда эксплуатировали. Последние «владели объектом открыто, непрерывно и добросовестно». «Велотрек ни одного дня не находился в собственности государства, поэтому не было и не могло быть незаконного выбытия из собственности»,— заявил представитель ответчика. Также он настаивал на том, что прокуратура пропустила срок исковой давности.

Однако, взвесив доводы сторон, суд иск Генпрокуратуры удовлетворил. Представители АО «СЦП "Крылатское"» планируют его обжаловать.

Ранее, в марте 2024 года, Генпрокуратура уже доказала через суд права государства на Дом Союзов на Большой Дмитровке — другой объект МПФ площадью 13 тыс. кв. м. Именно в его Колонном зале в советское время проходило прощание с такими госдеятелями, как Владимир Ленин, Иосиф Сталин и Леонид Брежнев. А уже в РФ провожали в последний путь экс-президента СССР Михаила Горбачева и лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

Мария Локотецкая