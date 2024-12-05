В лесу заблудился учет

Переход на новую цифровую систему контроля за лесным сектором ФГИС ЛК с 2025 года вызвал опасения участников отрасли. По их мнению, некорректная работа платформы может осложнить работу предприятий вплоть до остановки деятельности. Компании намерены просить отсрочку на применение административных мер до сентября 2025 года. Но Рослесхоз не готов идти на уступки и указывает, что у лесопромышленников было время на подготовку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Северо-западные лесопромышленные компании видят риски в работе с новой системой контроля за сектором — ФГИС лесного комплекса (ФГИС ЛК). Об этом говорится в обращении (есть у “Ъ”) к главе Минприроды Александру Козлову, которое планируется направить в середине декабря.

ФГИС ЛК с 1 января 2025 года должна заменить действующую ЛесЕГАИС. Новая система будет содержать информацию не только о сделках, но и данные об использовании, охране и воспроизводстве лесов. Сейчас ФГИС ЛК работает в тестовом режиме, и участники рынка говорят о наличии в системе «множества недоработок».

Так, указывают в компаниях, границы участков в ряде случаев не соответствуют границам лесничеств и лесных кварталов, а значительное число лесосек не внесены в систему. Также, по их словам, часть загруженных данных имеет неверные конфигурации. При этом, говорят в компаниях, в ФГИС ЛК не допускаются расхождения в предоставляемых сведениях на этапах оборота древесины, а выявляемый дисбаланс автоматически останавливает деятельность. «Это будет обозначать прекращение лесопользования на непредсказуемый период вплоть до срыва производственных планов, что недопустимо в наиболее благоприятный для лесозаготовок зимний сезон»,— говорится в обращении. Участники рынка выступают за введение переходного периода по 1 сентября 2025 года, в течение которого не будут применяться административные меры.

Гендиректор «Шестиозерье Лес» Евгений Козлов уточняет, что формальная фиксация любого отклонения по площади, границам, объему, породе и т. д. будет поводом для санкций. По его словам, при работе с ЛесЕГАИС каждый второй штраф компания получала из-за некорректной работы электронного приложения. В «Регион Лес» отмечают, что Рослесхоз при разработке ФГИС ЛК учел ряд замечаний и ошибок, допущенных при запуске ЛесЕГАИС. Но, добавляют там, требуется доработка мобильного приложения в части отражения заготовки и учета древесины в лесосеке, а также исправление расхождений на публичной лесной карте, которые стали выявляться после загрузки сведений о расположении лесных кварталов, выделов, лесосек и участков.

В материалах «Илим» указывается, что при сохранении текущей скорости загрузки объектов в ФГИС ЛК к 1 января будет загружена примерно половина лесосек и лесных участков. В качестве основных рисков там называют невозможность подачи любых документов по лесопользованию по лесосекам, которые не загружены в ФГИС ЛК, а также невозможность создания положительного баланса древесины на лесосеке и, соответственно, невозможность вывозки древесины. В компании предлагают предусмотреть переходный период в два года, в течение которых при рассмотрении поданной в ФГИС ЛК декларации допускаются пересечения границ лесосек с определенными условиями.

Замглавы Рослесхоза Вячеслав Спиренков заявил “Ъ”, что никаких переносов и сдвижек срока по полноценному запуску ФГИС ЛК не стоит ожидать, хотя при загрузке ретроспективных данных выявляется много противоречий и пересечений. Как отмечает господин Спиренков, закон, регламентирующий цифровизацию отрасли, был принят в феврале 2021 года и часть норм была перенесена на три года для адаптации бизнеса. Обновление информации о лесах в режиме реального времени, добавляет он, позволит не только планировать мероприятия по сохранению лесов, но и просчитывать экономику.

Управляющий партнер Zharov Group Евгений Жаров отмечает, что при внедрении цифровых технологий не всегда четко регламентируются вопросы, связанные с ответственностью за ошибки, что может вызывать споры между пользователями и контролирующими органами. В случае несогласия с данными из ФГИС ЛК или мерами на их основании, считают юристы, решение административного органа можно обжаловать в суде. «Если действительно имели место техническая ошибка или сбой, то, скорее всего, никого к ответственности не привлекут»,— считает партнер a.t.Legal Андрей Торянников.

Ольга Мордюшенко