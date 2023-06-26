Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Лес плохо цифровизируется

Система электронного учета древесины лишает экспортеров нулевого НДС

Лесопромышленники Северо-Западного региона столкнулись с очередной проблемой от изменения системы учета оборота древесины ЛесЕГАИС. Из-за ее требования формировать электронные документы на каждом пункте складирования экспортеры теряют нулевую ставку НДС на существенной части пути по России, что резко повышает цену транспортировки. К тому же, отмечают в компаниях, в самой системе сохраняется много недоработок.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, вологодские компании ЛПК обратились в Союз лесопромышленников и лесоэкспортеров с просьбой инициировать изменения в законодательстве об учете древесины и исключить из него пиломатериалы. В письме отмечается, что проблема возникла после очередной модернизации системы ЛесЕГАИС, в результате чего требование о внесении информации в систему стало распространяться на места складирования и переработки древесины. Балансовая модель, отражающая остатки продукции на складах, должна была стартовать с 1 января 2022 года, но до сих пор работает в тестовом режиме. Запуск полноценной версии пока откладывается из-за частых сбоев.

При этом, отмечают участники рынка, сейчас на фоне введения санкций принципиально изменились логистические цепочки при реализации лесопродукции, в том числе пиломатериалов, на экспорт. При перевозках несколькими видами транспорта экспортерам приходится организовывать несколько мест складирования древесины в разных регионах. Это означает, что нужно вносить в ЛесЕГАИС информацию о движении древесины по каждому из них, а также формировать новые электронные сопроводительные документы и прекращать действие старых. «Все это несет дополнительные финансовые и временные затраты, требует привлечения персонала. А в условиях возросшей стоимости перевозки, проблем с выделением подвижного состава, существенным снижением цен на пиломатериалы на основном рынке сбыта — Китае дополнительные затраты ведут к убыточности продаж пиломатериалов»,— говорится в письме.

Критическим является вопрос применения нулевой ставки НДС при экспорте. Сейчас, поясняют в компаниях ЛПК, декларация с указанием номера электронных документов на товар формируется на месте отгрузки, то есть на предприятии. Но при окончательном введении балансовой модели учета древесины делать это придется в месте создания последнего электронного документа (как правило — в точке отправки на экспорт). Собеседники “Ъ” поясняют, что электронный сопроводительный документ (ЭСД) на продукцию можно в рамках тестируемой балансовой системы оформить только при подтверждении в ЛесЕГАИС положительного остатка на складе. В противном случае оформление блокируется. То есть если нужно перевезти древесину в несколько этапов, то сначала оформляют ЭСД с первого места складирования, затем он гасится, и после возникновения в системе положительного остатка можно оформить ЭСД на следующий этап транспортировки. При этом, уверяют в компаниях, «таможенные службы рьяно отслеживают выполнение требования по оформлению ЭСД до подачи декларации».

Все это приведет к тому, что перевозки выходят из-под режима экспорта, и предприятия не смогут применять нулевую ставку НДС в рамках ст. 164 Налогового кодекса, так как этот режим начинается от места и с момента подачи таможенной декларации на товары. Таким образом, говорят собеседники “Ъ”, в случае принятия законодательной нормы, обязывающей подачу таможенной декларации в месте формирования последнего ЭСД, стоимость перевозки товаров от производителя до портов Дальнего Востока будет увеличиваться на 20% — ставку НДС при перевозках внутри РФ.

Из-за этого, по расчетам вологодских лесопромышленников, их затраты на логистику в Китай вырастут на 21 тыс. руб. с каждого контейнера (более 400 руб. на кубометр пиломатериалов). Компании из Архангельской области рассчитали, что при экспорте в Китай через Москву разница между нулевой ставкой и стандартной ставкой НДС составляет 47,5 тыс. руб. за контейнер (примерно 48 кубометров).

Вице-президент по работе с госорганами «Сегежи» Николай Иванов подтвердил “Ъ”, что «проблемы технического характера с ЛесЕГАИС действительно существуют». «И до того момента, когда система будет доведена до совершенства и будут исключены сбои, в том числе на этапе межведомственного взаимодействия с ФТС и РЖД, целесообразно не включать систему блокировок. Так как они будут требовать дополнительных административных и финансовых затрат от экспортеров на фоне сложной ситуации, сложившейся на мировых рынках»,— отметил он.

Директор по хозяйству ООО ПКП «Титан» Сергей Шевелев в свою очередь отмечает, что «несмотря на то что в ЛесЕГАИС мы работаем уже больше года, эта система по-прежнему остается сырой, периодически вводит нас в ступор». По его мнению, это дестабилизирует и без того непростую ситуацию в отрасли. Зампред областного собрания Архангельска Александр Дятлов отмечает, что проблемы модернизации ЛесЕГАИС волнуют все крупные предприятия ЛПК на Северо-Западе России. По его словам, уже подготовлено соответствующее обращение в правительство, которое будет направлено в ближайшие дни.

Ольга Мордюшенко

Зарегистрируйтесь, чтобы дочитать статью

Присоединяйтесь к читателям «Ъ» — узнавайте больше, чем лежит на поверхности

Зачем регистрироваться?

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...