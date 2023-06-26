Лес плохо цифровизируется

Лесопромышленники Северо-Западного региона столкнулись с очередной проблемой от изменения системы учета оборота древесины ЛесЕГАИС. Из-за ее требования формировать электронные документы на каждом пункте складирования экспортеры теряют нулевую ставку НДС на существенной части пути по России, что резко повышает цену транспортировки. К тому же, отмечают в компаниях, в самой системе сохраняется много недоработок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, вологодские компании ЛПК обратились в Союз лесопромышленников и лесоэкспортеров с просьбой инициировать изменения в законодательстве об учете древесины и исключить из него пиломатериалы. В письме отмечается, что проблема возникла после очередной модернизации системы ЛесЕГАИС, в результате чего требование о внесении информации в систему стало распространяться на места складирования и переработки древесины. Балансовая модель, отражающая остатки продукции на складах, должна была стартовать с 1 января 2022 года, но до сих пор работает в тестовом режиме. Запуск полноценной версии пока откладывается из-за частых сбоев.

При этом, отмечают участники рынка, сейчас на фоне введения санкций принципиально изменились логистические цепочки при реализации лесопродукции, в том числе пиломатериалов, на экспорт. При перевозках несколькими видами транспорта экспортерам приходится организовывать несколько мест складирования древесины в разных регионах. Это означает, что нужно вносить в ЛесЕГАИС информацию о движении древесины по каждому из них, а также формировать новые электронные сопроводительные документы и прекращать действие старых. «Все это несет дополнительные финансовые и временные затраты, требует привлечения персонала. А в условиях возросшей стоимости перевозки, проблем с выделением подвижного состава, существенным снижением цен на пиломатериалы на основном рынке сбыта — Китае дополнительные затраты ведут к убыточности продаж пиломатериалов»,— говорится в письме.

Критическим является вопрос применения нулевой ставки НДС при экспорте. Сейчас, поясняют в компаниях ЛПК, декларация с указанием номера электронных документов на товар формируется на месте отгрузки, то есть на предприятии. Но при окончательном введении балансовой модели учета древесины делать это придется в месте создания последнего электронного документа (как правило — в точке отправки на экспорт). Собеседники “Ъ” поясняют, что электронный сопроводительный документ (ЭСД) на продукцию можно в рамках тестируемой балансовой системы оформить только при подтверждении в ЛесЕГАИС положительного остатка на складе. В противном случае оформление блокируется. То есть если нужно перевезти древесину в несколько этапов, то сначала оформляют ЭСД с первого места складирования, затем он гасится, и после возникновения в системе положительного остатка можно оформить ЭСД на следующий этап транспортировки. При этом, уверяют в компаниях, «таможенные службы рьяно отслеживают выполнение требования по оформлению ЭСД до подачи декларации».

Все это приведет к тому, что перевозки выходят из-под режима экспорта, и предприятия не смогут применять нулевую ставку НДС в рамках ст. 164 Налогового кодекса, так как этот режим начинается от места и с момента подачи таможенной декларации на товары. Таким образом, говорят собеседники “Ъ”, в случае принятия законодательной нормы, обязывающей подачу таможенной декларации в месте формирования последнего ЭСД, стоимость перевозки товаров от производителя до портов Дальнего Востока будет увеличиваться на 20% — ставку НДС при перевозках внутри РФ.

Из-за этого, по расчетам вологодских лесопромышленников, их затраты на логистику в Китай вырастут на 21 тыс. руб. с каждого контейнера (более 400 руб. на кубометр пиломатериалов). Компании из Архангельской области рассчитали, что при экспорте в Китай через Москву разница между нулевой ставкой и стандартной ставкой НДС составляет 47,5 тыс. руб. за контейнер (примерно 48 кубометров).

Вице-президент по работе с госорганами «Сегежи» Николай Иванов подтвердил “Ъ”, что «проблемы технического характера с ЛесЕГАИС действительно существуют». «И до того момента, когда система будет доведена до совершенства и будут исключены сбои, в том числе на этапе межведомственного взаимодействия с ФТС и РЖД, целесообразно не включать систему блокировок. Так как они будут требовать дополнительных административных и финансовых затрат от экспортеров на фоне сложной ситуации, сложившейся на мировых рынках»,— отметил он.

Директор по хозяйству ООО ПКП «Титан» Сергей Шевелев в свою очередь отмечает, что «несмотря на то что в ЛесЕГАИС мы работаем уже больше года, эта система по-прежнему остается сырой, периодически вводит нас в ступор». По его мнению, это дестабилизирует и без того непростую ситуацию в отрасли. Зампред областного собрания Архангельска Александр Дятлов отмечает, что проблемы модернизации ЛесЕГАИС волнуют все крупные предприятия ЛПК на Северо-Западе России. По его словам, уже подготовлено соответствующее обращение в правительство, которое будет направлено в ближайшие дни.

Ольга Мордюшенко