От частного к личному

Затянувшийся период повышенных ставок вносит коррективы в поведение инвесторов, сокращая выбор финансовых инструментов. Дополнительную нагрузку для них несет и реформа налогообложения, которая заставляет пересматривать прежние подходы к распоряжению своими активами. Впрочем, законодатели сохранили возможность использования длинных инвестиций с налоговыми вычетами. Кроме того, дополнительные преимущества появились у таких инструментов, как личные фонды. Теперь создавать их проще, а инвестиционные возможности стали шире.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Инвестиции на любой вкус

Банк России поднимает ставки. В буквальном и в переносном смысле. Период повышенной ключевой ставки затянулся более чем на год. В конце июля регулятор поднял ее до 18%, в середине сентября — до 19%. И останавливаться не собирается. «Мы в сентябре повысили ставку до 19% и не исключаем ее дальнейшего повышения в октябре»,— заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на Международном банковском форуме в Сочи в конце прошлого месяца.

В таких условиях ответы на вопросы о том, как сохранить свои накопления и по возможности увеличить, все инвесторы, наверное, выучили наизусть. Для самых консервативных — банковские вклады на длительные сроки и желательно под 20–21% годовых. Для более продвинутых инвесторов — облигации федерального займа (с богатым выбором горизонтов инвестирования) или корпоративных эмитентов (с богатым выбором эмитентов и уровня риска). ОФЗ имеют доходность 18–19% годовых на малых сроках (до двух лет) и 15–17% годовых на длинных сроках (более десяти лет, чем выгодно отличаются от более коротких вкладов). Корпоративные бумаги дают доход в 20–24% годовых, но сроки скромнее — три-пять лет. Да и риски дефолта никто не отменял: чем дольше задержатся высокие ставки, тем сложнее эмитентам справляться со своим долгом.

Для более привередливых подойдут облигации не с фиксированным, а с плавающим купонным доходом, который зачастую привязан к ключевой ставке,— так называемые флоатеры. Они в текущей ситуации и доход дают, близкий к ключевой ставке (18–19% годовых). Но так как доход плавающий, то и при снижении ключевой ставки выплаты по облигациям пойдут вниз. Для самых состоятельных и уже имеющих портфель депозитов и ценных бумаг инвестбанки предлагают золотые слитки, благо перспективы благородного металла на фоне спроса на мировом рынке и ожиданий ослабления рубля пока выглядят обнадеживающими.

Это личное

Но неизбежно возникает вопрос: как эти активы лучше «упаковать», чтобы сохранить их и получить дополнительный профит, да еще и передать будущим поколениям? Для состоятельных инвесторов в нынешней ситуации растет востребованность личных фондов. По сути, этот инструмент — российский аналог зарубежного траста. Он создается в форме некоммерческой организации, позволяет объединить активы и обеспечить конфиденциальность владения.

Учредитель личного фонда вносит в него активы стоимостью от 100 млн руб. При этом в уставе фонда детально прописываются условия его управления как при жизни учредителя, так и после его ухода. Это может касаться, например, выплат детям после достижения ими определенного возраста, рождения ребенка или других событий.

Фонд может заниматься предпринимательской деятельностью и продолжает функционировать после ухода учредителя из жизни. Стоит учитывать, что наследники не имеют права требовать передачи им имущества фонда. Вместо этого учредитель может назначить их выгодоприобретателями фонда, указывает управляющий директор Sber Private Banking Андрей Шенк. Но есть важное правило: учредитель самостоятельно не может управлять фондом, в качестве директора должно выступать другое лицо — физическое (например, доверенное лицо или близкий родственник) или юридическое, отмечает он.

Одной из главных особенностей личного фонда является ограниченный срок взаимной субсидиарной ответственности между фондом и его учредителем. Как поясняет Андрей Шенк, это значит, что по истечении трех, а в некоторых случаях пяти лет «личный фонд обособлен от долгов его учредителя, и наоборот».

Стоит учитывать, что личные фонды платят налог на прибыль, как и другие юридические лица. Однако если пассивные доходы составляют более 90% прибыли фонда, то будет применяться льготная ставка налога на прибыль — 15% (напомним, стандартная ставка налога на прибыль с 2025 года — 25%). К пассивным относятся доходы от продажи и погашения ценных бумаг, дивиденды, купоны, доходы от продажи и сдачи в аренду недвижимости и ряд других. Важно, что при выплатах из личного фонда подоходный налог в большинстве случаев не возникает, поясняют в Sber Private Banking.

Личные фонды — новый и крайне перспективный инструмент структурирования капитала. Возможность создавать их появилась в 2022 году. Донастройка налогового регулирования личных фондов и другие законодательные изменения в 2023–2024 годах существенно повысили интерес к нему. Согласно данным ЕГРЮЛ, на начало октября 2024 года действовало 62 личных фонда и 6 международных личных фондов, зарегистрированных в специальных административных районах (САР). Причем 26 из них были зарегистрированы только за последние два месяца.

Как отметили в Sber Private Banking, раньше личные фонды необходимо было регистрировать в Минюсте. Законодательно срок ограничивался 15 днями, но с учетом возможного продления на практике он занимал около месяца. В настоящее время процедура регистрации фонда упростилась: она происходит через ФНС и занимает не больше трех дней.

Увеличилась и степень конфиденциальности личного фонда: теперь в ЕГРЮЛ не будет сведений о его учредителе, получить устав и решение об учреждении по запросу третьих лиц также стало невозможно. Сведения о бенефициарах и условия управления фондом, как и прежде, остаются недоступны публично. Существует возможность закрыть доступ и к другим сведениям.

Кроме того, личный фонд теперь получает статус квалифицированного инвестора, что расширяет его инвестиционные возможности. Как поясняет адвокат Taxology Олеся Лепехина, это дает фонду право приобретать инвестиционные инструменты, которые доступны только для квалифицированных инвесторов,— например, паи определенных видов ПИФов или структурные облигации. Таким образом может быть расширен портфель активов личного фонда, поясняет она. По словам старшего советника О2 Consulting Каролины Шалимовой, в совокупности с возможностью вносить в личный фонд имущество третьими лицами это повышает его привлекательность и расширяет границы использования.

Третий не лишний

Впрочем, остаются и другие возможности для комфортного и эффективного налогового управления своими инвестициями. В частности, можно воспользоваться индивидуальными инвестиционными счетами (ИИС) третьего типа. До начала этого года инвесторы имели возможность открыть один ИИС и получить налоговый вычет первого или второго типа. В первом случае инвестор мог получить вычет с ежегодного пополнения ИИС до 400 тыс. руб., во втором доход от инвестирования не облагался налогом. Ограничивающим условием был минимальный срок владения счетом — три года, а пополнять его можно было максимум на 1 млн руб. в год.

В ИИС третьего типа убрали лимит на пополнение счета, но ввели максимальный размер вычета на доход от инвестирования 30 млн руб. Срок владения счетом решили увеличить: сейчас он составляет пять лет, а начиная с 2027 года будет увеличиваться на один год вплоть до десяти лет. При этом, как отмечает Андрей Шенк, есть возможность конвертировать «старый» ИИС в ИИС-3, в этом случае срок владения ИИС-3 сокращается фактически до двух лет. Инвесторы также могут иметь сразу три счета нового типа, а налоговая экономия при соблюдении ряда условий может достигать 4,5 млн руб. (15% от 30 млн руб.) по каждому счету, указывает эксперт.

КИК невелики

Использование инструментов в российской инфраструктуре будет актуально в связи с сокращением возможности инвесторов по управлению своими активами через контролируемые иностранные компании (КИК) и увеличением налоговой нагрузки на КИК. Так, до последнего времени, вне зависимости от их количества и прибыльности, владельцы КИК могли платить налог 5 млн руб. в год за все компании. Как поясняет Каролина Шалимова, акционеры, у которых было несколько прибыльных иностранных компаний, могли не подавать финансовую отчетность, не раскрывать сумму прибыли КИК и не рассчитывать с нее НДФЛ — просто раз в год «платить фиксированную сумму налога и ни о чем не думать».

Однако со следующего года принцип фиксированного режима изменили. Теперь за каждую КИК на фиксированном режиме придется заплатить налог 5 млн руб. (максимальный налог — 25 млн руб., даже если компаний больше пяти), поэтому может быть целесообразно ликвидировать «лишние», убыточные и «запасные» иностранные компании, применив льготу по безналоговой передаче активов, считает Андрей Шенк. Он отмечает, что юрисдикция здесь не имеет значения, но по опыту можно сказать, что чаще всего клиенты ликвидируют КИК в недружественных юрисдикциях.

В связи с этим фиксированный режим остается выгодным, например, если у акционера есть одна, но очень прибыльная компания, уточняют эксперты. То есть если 5 млн руб. налога будет меньше суммы НДФЛ, рассчитанной с нераспределенной прибыли иностранной компании, поясняет Каролина Шалимова. Но если КИК у акционера несколько, а прибыль у них меньше, чем в предыдущем примере, то акционеру может быть целесообразно перейти на стандартный режим уплаты налога.

До конца 2024 года можно воспользоваться льготой и получить активы от КИК без уплаты налога, указывает старший юрист фирмы «Алимирзоев и Трофимов» Татьяна Астахова. При этом инвестор может зафиксировать стоимость активов на дату передачи от КИК в качестве расходов для целей продажи этих активов в будущем.

Доходы под нагрузкой

Стоит учитывать и общий рост налоговой нагрузки. Со следующего года ставка налога на доходы «основной» базы составит до 22%. Причем в «основной» базе, помимо зарплаты и прочих выплат от работодателя, будут учитываться доходы от сдачи имущества в аренду, нераспределенная прибыль КИК, проценты по займам и проценты по вкладам в зарубежных банках. Это касается и промежуточных выплат по паям ПИФов.

При этом ставка налога на доходы «инвестиционной» базы осталась на прежнем уровне — 13–15%. Сюда входят, например, доходы от продажи имущества, от операций с ценными бумагами, дивиденды, купоны и проценты по вкладам в российских банках.

Однако с 2025 года вводятся новые условия для пятилетней налоговой льготы, что может затронуть состоятельных инвесторов и предпринимателей. Ранее по этой льготе освобождалась вся сумма дохода от продажи акций и долей в российских компаниях, которыми инвестор владел более пяти лет. Теперь освобождение будет действовать в пределах 50 млн руб. Как указывает Каролина Шалимова, это означает, что со всей суммы свыше придется заплатить НДФЛ, вне зависимости от того, на протяжении какого периода инвестор владел ценными бумагами.

Изменения затронут и инвесторов, желающих приобрести доли в ООО. Если стоимость долей по договору купли-продажи будет ниже рыночной, то со следующего года у покупателей таких долей будет возникать налог на материальную выгоду.

Дмитрий Ладыгин