Старший сын Башара Асада защитил кандидатскую в МГУ

Хафез Аль-Ассад, старший сын президента Сирии Башара Асада, защитил кандидатскую диссертацию в Московском государственном университете (МГУ). Защита прошла 29 ноября и была посвящена аналитической и алгебраической теории чисел. Работа, написанная на русском языке, насчитывает 98 страниц, следует из данных на сайте Высшей аттестационной комиссии (ВАК) при Минобрнауки. В 2023 году Хафез Аль-Асад закончил магистратуру мехмата МГУ с красным дипломом.

В комиссии, рекомендовавшей присудить господину Аль-Ассаду степень кандидата физико-математических наук, были его научный руководитель Владимир Чубариков и оппоненты из МГУ, ТулГУ и Академии наук Таджикистана. В послесловии к диссертации сын Башара Асада поблагодарил «мучеников своей родины Сирии» и особенно военнослужащих Сирийской арабской армии.

В комментарии «РИА Новости» господин Чубариков рассказал, что на защите присутствовали мама, дедушка и бабушка Хафеза Аль-Ассада. «Он завершил работу раньше положенного срока. Обычно в аспирантуре три года учатся, а он — меньше»,— добавил профессор.

Защита диссертации старшего сына сирийского президента пришлась на начало наступления исламистских группировок у него на родине. Исламисты начали наступление на подконтрольные правительству страны территории 27 ноября. В течение нескольких дней боевики взяли под свой контроль всю провинцию Идлиб, захватили ряд городов и деревень в провинции Алеппо, а также вошли в одноименный город.

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