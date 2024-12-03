Сирии предложили рассчитывать на себя

Ливанская группировка «Хезболла» не будет направлять дополнительные силы в Сирию на фоне масштабного наступления исламистов. На это указали источники западных СМИ внутри шиитской военизированной организации. Немногочисленные группы проиранских боевиков прибывают на помощь правительству в Дамаске, но со стороны соседнего Ирака. Тем временем международные гаранты сирийского урегулирования в лице России, Турции и Ирана обдумывают идею созыва экстренной встречи. Тегеран допустил, что переговоры могла бы принять Доха, некогда выступавшая покровительницей сирийских антиправительственных сил.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ghaith Alsayed / AP Фото: Ghaith Alsayed / AP

Правительственной Сирийской арабской армии (САА) не нужны новые бойцы, заявил источник журнала Newsweek в группировке «Хезболла». Так он прокомментировал вопрос, намерена ли группировка повторить опыт почти десятилетней давности, когда ее отряды значительно укрепили оборонительные возможности центрального правительства Сирии, столкнувшегося тогда с организованным выступлением вооруженной оппозиции. САА «может защитить свою землю» самостоятельно, подчеркнул собеседник Newsweek.

Пока сирийские власти получили подкрепление с восточного направления. Накануне в Арабскую Республику через сухопутный коридор прибыли как минимум 300 представителей проиранских группировок, действующих на территории соседнего Ирака. Об этом сообщило агентство Reuters. По его данным, шиитским боевикам пришлось перемещаться по бездорожью и небольшими группами, чтобы избежать авиаударов со стороны Израиля, выступающего категорически против аффилированных с Ираном иностранных гостей на сирийском театре военных действий.

После продвижения в провинции Алеппо, расположенной на северо-западе Сирии, коалиция исламистов попыталась перекинуть боевые действия на соседнюю провинцию Хама. По состоянию на 3 декабря, антиправительственные формирования вели бои с центральным правительством в 6 км от ее административного центра, сообщало турецкое агентство Anadolu.

На этом фоне «астанинская тройка» — платформа гарантов сирийского урегулирования в лице России, Турции и Ирана — задумалась о созыве экстренной встречи.

Как заявил иранский министр иностранных дел Аббас Арагчи, страны могли бы «возобновить астанинский процесс», проведя консультации в Катаре. Эмират в рамках своих тесных отношений с Турцией долгое время выступал покровителем ряда вооруженных фракций в составе Свободной сирийской армии, позиционировавшей себя как альянс «умеренных» боевиков.

Тем не менее Доха по состоянию на вторник не подтвердила наличие каких-то конкретных решений. «Мы всегда надеемся на любые усилия, которые могли бы привести к содействию миру, разрешению конфликта и деэскалации в регионе. Мы не закрываем двери для любого возможного взаимодействия, но прямо сейчас у нас нет никаких подтверждений»,— заявил журналистам представитель катарского МИДа Маджид аль-Ансари.

Идея о том, что страны Персидского залива должны присоединиться к астанинскому процессу, циркулировала с момента его запуска. Так, в 2017 году Катар получил приглашение на консультации по сирийскому урегулированию в Казахстане, однако президентский дворец в Дамаске тогда категорически отверг участие эмирата, заявив, что для включения в переговоры Дохе необходимо прекратить поддержку вооруженных группировок.

Сейчас внимание международных игроков обращено к Турции: инициаторы наступления — это группировки, действовавшие в ее зоне влияния.

Настроения правящей элиты в Анкаре хорошо раскрывают комментарии союзника президента Реджепа Тайипа Эрдогана по парламентской коалиции — лидера националистов Девлета Бахчели. Выступая 3 декабря на заседании своей фракции, он заявил, что Алеппо является «турецким до мозга костей». Господин Бахчели также в ультимативном порядке призвал президента Сирии Башара Асада поскорее установить диалог с Анкарой «без предварительных условий» и показать «свою волю к нормализации» отношений.

Комментируя Reuters причины произошедшего в Сирии обострения, лидер оппозиции в изгнании Хади аль-Бахра предположил, что определяющим фактором стало переключение союзников Дамаска — «Хезболлы» и других проиранских формирований — на конфликт с Израилем. И похоже, что «Хезболла» нескоро вернется в активный режим. Она занята восстановлением и реорганизацией сил после двухмесячных боев с израильской армией, отмечает Институт изучения войны (ISW). При этом его эксперты считают: если группировка не выступит на сирийском фронте, то она будет отрезана от путей снабжения со стороны Ирана. «Наступление повстанцев по направлению к Хаме угрожает доступу "Хезболлы" к иранским материалам и оборудованию через наземные маршруты снабжения в провинции Хомс»,— обращают внимание в ISW.

Нил Кербелов