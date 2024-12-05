Азиза исполнила в суде

В Петроградском районном суде Санкт-Петербурга допросили певицу Азизу Мухамедову (Азиза) по делу об убийстве Игоря Талькова, совершенном более 30 лет назад во дворце спорта «Юбилейный». В преступлении обвиняется бывший концертный директор музыканта Валерий Шляфман, который давно обосновался в Израиле и вины не признает. Азиза подтвердила версию о том, что конфликт, приведший к трагедии, начался из-за очередности выступлений исполнителей на гала-концерте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По словам Азизы, о гибели Игоря Талькова она узнала от допрашивавших ее милиционеров

Фото: Максим Оберег, Коммерсантъ По словам Азизы, о гибели Игоря Талькова она узнала от допрашивавших ее милиционеров

Фото: Максим Оберег, Коммерсантъ

Процесс по делу об убийстве музыканта и певца Игоря Талькова в Петроградском райсуде длится уже несколько месяцев. В ходе слушаний были допрошены многие свидетели, в том числе дознаватель, который приехал на место происшествия сразу после стрельбы, вдова погибшего Татьяна Талькова, сотрудники «Юбилейного», певица Наташа Королева. Пока идет суд, в Израиле сотрудники СКР допросили и Валерия Шляфмана, который давно обосновался в этой стране и даже сменил имя, и предъявили ему обвинение по ст. 15 и п. «д» ч. 2 ст. 102, а также п. «д» ч. 2 ст. 102 УК РСФСР (покушение на убийство и убийство). Как пояснили в ведомстве, следственное мероприятие было проведено с согласия местных властей после направления в страну соответствующего запроса. Привезенные из Израиля материалы были направлены в суд. Господин Шляфман вину не признал.

На этот раз на процесс для дачи показаний приехала певица Азиза Мухамедова (Азиза), которая оказалась вовлечена в трагические события. Напомним, согласно версии следствия, в октябре 1991 года за кулисами дворца спорта «Юбилейный» между Валерием Шляфманом и охранником Азизы Игорем Малаховым произошел конфликт из-за очередности выступлений их исполнителей. Господин Шляфман хотел застрелить своего оппонента, выхватил у того пистолет, но промахнулся и попал в Игоря Талькова. Поначалу основным подозреваемым в убийстве был Игорь Малахов. Однако затем версия следствия изменилась. Этому способствовали результаты экспертиз. Одна из них выявила следы пороха на рубашке Шляфмана, а другая, трасологическая, показала, что Малахов, в момент выстрелов находившийся на полу, не мог стрелять в Игоря Талькова под таким углом, под каким вошла пуля.

В 1992 году Валерию Шляфману уже предъявляли обвинение в убийстве, но заочно. Вначале концертного директора подозревали в непреднамеренном убийстве, однако впоследствии следствие пришло к выводу о наличии преступного умысла в его действиях. Результаты генетической экспертизы следов крови на его рубашке стали одним из ключевых доказательств против него, и это привело к переквалификации обвинения на более серьезное. После того как он уехал в Израиль, производство по уголовному делу было приостановлено. В 2021 году его возобновили. Завершил Следственный комитет России расследование дела в июне этого года. В ходе следствия в общей сложности было допрошено более 150 свидетелей.

В суде Азиза Мухамедова рассказала, что с Игорем Тальковым близко не общалась, а скорее «знала его как коллегу». Что же касается Валерия Шляфмана, то до дня гала-концерта, по словам певицы, с ним она не была знакома вообще.

По словам Азизы, ей самой было неважно, когда она выйдет на сцену, а предложение о смене порядка выступлений инициировали организаторы. Артистка находилась в буфете, когда к ней подошел Валерий Шляфман, который сообщил, что Игорь Тальков не одобряет изменений. В ответ на это, сказала свидетель, Игорь Малахов предложил помочь и отправился с Валерием разрешать ситуацию. «Игорь ушел с Шляфманом, и через какое-то время раздался шум в коридоре. Хлопки. Я вышла и увидела, что идет драка. Человек пять били Малахова. Я знала только Шляфмана и Талькова»,— поделилась воспоминаниями госпожа Мухамедова.

Певица, по ее словам, постаралась защитить Малахова от нападавших и легла на телохранителя сверху, закрывая его голову руками. После чего, рассказала певица, Шляфман пнул ее, ударил по руке, сорвав ей ноготь вместе с кожей. Краем глаза, отметила свидетель, она заметила револьвер, который принадлежал Игорю Малахову, но во время драки он оказался у Шляфмана. С оружием концертный директор убежал в сторону гримерок, где заперся. Когда продюсер все-таки открыл дверь, то был уже без пистолета.

«Тогда я пыталась узнать, где пистолет,— сказала свидетель.— Девочки, которые были с ним в гримерке, сказали, что револьвер бросили в бачок унитаза. Я нашла револьвер и вернула его Малахову, потому что это его пистолет». В завершение певица рассказала, что о смерти Игоря Талькова узнала не сразу, а уже от милиционеров, которые ее допрашивали.

Отметим, что примерно то же самое певица говорила и на более ранних допросах, но некоторые расхождения в ее словах все же имеются. Ранее Азиза рассказывала “Ъ”, что порядок выступления не имел такого значения, а драка Шляфмана и Малахова началась по личным мотивам.

На ближайших заседаниях в Петроградском райсуде предполагается допросить в качестве свидетелей Лолиту, Игоря Николаева и Богдана Титомира.

Стефания Барченкова, Санкт-Петербург