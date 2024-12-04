Силуанов пообещал, что после «Транснефти» новых налоговых донастроек не будет

Министр финансов Антон Силуанов сообщил, что в этом году ведомство не планирует налоговых донастроек после увеличения налога на прибыль для компании «Транснефть». Ранее налог для компании на период с 2025 по 2030 год был увеличен до 40%. Сейчас он исчисляется по ставке в 20%.

«Никаких доналоговых надстроек уже больше не будет. Время, во-первых, истекло. И, во-вторых, мы больше ничего не планировали с точки зрения каких-то налоговых инноваций до конца текущего года»,— сказал господин Силуанов в интервью телеканалу РБК (цитата по ТАСС).

Закон, согласно которому налог на прибыль для «Транснефти» будет повышен до 40%, президент Владимир Путин подписал 29 ноября. 26 ноября компания заявляла, что при налоге в 40% и выплате дивидендов у «Транснефти» останется только четверть полученной прибыли. Из-за этого компания будет вынуждена сократить инвестпрограмму, включающую в себя капитальный ремонт, а к 2026 году, предположительно, столкнется с дефицитом.