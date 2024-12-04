Кадыров предложил пленному украинскому солдату застрелиться

Глава Чечни Рамзан Кадыров прибыл на «прямую линию» в Грозном на БМП с 12 украинскими военнопленными. Одному из них он предложил застрелиться из пистолета, аргументируя это тем, что тогда пленный «умрет как герой». Трансляцию вел ЧГТРК «Грозный».

Общаясь с одним из пленных, глава Чечни узнал от него, что тот вступил в украинскую армию добровольно. В ответ Рамзан Кадыров заявил, что лучше бы солдат умер в бою, а не попал в плен. «Если ты такой воин. Я тебе сейчас дам пистолет, застрелишься?» — спросил он пленного. Тот ответил отрицательно, объяснив, что хочет жить.

После этого глава Чечни заявил: «Ты же вышел убивать, умирать». Когда пленный снова отказался, Рамзан Кадыров сказал, что пленный «хочет убивать, а сам умереть не хочет». «Это не мультфильм тебе и не сказка "Илья Муромец и Соловей-разбойник"»,— заключил господин Кадыров.

Незадолго до начала «прямой линии» глава Чечни опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором запечатлена часть разговора с украинскими военнопленными. «Как будто с отдыха вы приехали. Надо их по объектам, которые сняли американские спутники, по этим объектам на крышу поставить их всех. Пусть охраняют нашу территорию»,— сказал он.

29 октября украинский беспилотник атаковал Российский университет спецназа в Гудермесе. Загорелась крыша университета, никто не пострадал. Рамзан Кадыров после этого заявил, что противникам покажут «такое возмездие, что им не снилось». Ранее об атаках БПЛА на объекты в Чечне не сообщалось.