Минфин не ждет дивидендов «Газпрома» в 2025 году

Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что на 2025 год ведомство не закладывало в бюджет дивиденды от «Газпрома» (MOEX: GAZP). При этом, по его мнению, госкомпаниям стоит делиться своими финансовыми результатами с акционерами. Но в случаях, когда эти деньги понадобятся самой компании, «проще оставить их в организации».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«От "Газпрома" мы не закладывали в бюджет какие-то дивиденды»,— сказал он в интервью РБК на форуме ВТБ «Россия зовет!».

Акции «Газпрома» на Мосбирже после слов министра снижаются на 4,5%, до 116 руб. за акцию.

В последний раз «Газпром» выплачивал дивиденды по итогам первой половины 2022 года: тогда за одну акцию выплачивалось 51,03 руб. Всего на эти цели было направлено 1,208 трлн руб. В мае 2024 года правительство разрешило компании не выплачивать дивиденды по итогам 2023 года.

Он рассказал, что ведомство также не рассчитывает на какие-либо дивиденды от Промсвязьбанка. «Почему? Потому что банк нуждается в дополнительной капитализации, выдаче кредитов, в первую очередь оборонному сектору, и мы понимаем, что даже этой капитализации, которая произойдет за счет прибыли банка, будет, возможно, недостаточно»,— сказал господин Силуанов. Ранее Глава ВТБ Андрей Костин сообщил, что банк может не заплатить дивиденды по итогам 2024 года по причине увеличения антициклической надбавки со стороны ЦБ.