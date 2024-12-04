На Кубани с будущего года запретят работу мигрантов на стройках

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе прямой линии объявил о полном запрете привлечения иностранной рабочей силы в строительной отрасли региона с 2025 года. В настоящее время работодатели могут использовать на стройке труд иностранцев, если их количество не превышает 50% от общей численности работающих в компании.

Губернатор Кубани заявил, что разрешение привлекать мигрантов на стройки региона было принято в начале 2024 года после анализа рынка труда в качестве временной меры, «чтобы переход был плавным, а в будущем году вообще запретим (использование иностранной рабочей силы.— “Ъ”)»,— пояснил господин Кондратьев. По словам главы региона, строительная сфера является прибыльной, бизнес не должен ориентироваться на дешевую иностранную рабочую силу. Для работы в строительстве необходимо привлекать граждан России, прежде всего молодежь. «Вы их (выпускников вузов и колледжей.— “Ъ”) позвали, вы им предложили достойную зарплату? Не ту, которую получают те, кто в вагончиках живет»,— обратился глава региона к предпринимателям.

В январе 2024 года губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление «Об установлении на 2024 год запрета на привлечение хозяйствующими субъектами иностранцев, работающих на основании патентов». В перечне отраслей, попавших под запрет использования труда мигрантов: сельское хозяйство, промышленность, туризм, ИТ, ветеринария, образование и здравоохранение, торговля — всего 85 видов экономической деятельности. Постановление не затрагивает сферу строительства, в которой допустимая доля трудовых мигрантов по патентам не может превышать 50% численности сотрудников компании.

Анна Перова, Краснодар