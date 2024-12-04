Центробанки мира рекордно нарастили закупки золота

По данным Всемирного совета по золоту, в октябре центробанки (ЦБ) всего мира закупили в общей сложности 60 тонн золота, что является максимальным показателем в текущем году.

Лидером по закупкам драгметалла стал ЦБ Индии, который купил 27 тонн, доведя общий объем закупок в нынешнем году до 77 тонн. На втором месте ЦБ Турции (17 тонн в октябре), на третьем — ЦБ Польши (8 тонн). По итогам октября эти три ЦБ сделали 60% общемировых закупок со стороны центробанков.

На фоне непрекращающегося роста цен на золото центробанки постоянно наращивают свои профильные запасы, еще больше подстегивая спрос на этот актив. В октябре закупки нарастили почти все ЦБ мира, кроме Кабо-Верде, Германии, Монголии, Иордании, Сингапура, Казахстана, Таиланда и Филиппин.

Евгений Хвостик