Путин заявил об исчезновении проблемы молодежной безработицы в России

Проблема молодежной безработицы в России перестала существовать, заявил президент России Владимир Путин. Он отметил, что в целом в России по сравнению с другими странами безработица очень низкая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Молодежная безработица — это проблема в очень многих странах мира. У нас тоже такая проблема существует или, точнее сказать, уже существовала. Здесь уровень безработицы ниже 9%»,— сказал господин Путин на форуме ВТБ «Россия зовет!». Он отметил, что в некоторых регионах уровень молодежной безработицы достигал 20–25%.

Общий уровень безработицы составляет 2,3%. По словам российского президента, это минимальный показатель среди большинства «ведущих экономик мира и развивающихся стран». Господин Путин считает, что о структурных изменениях на рынке труда говорит снижение безработицы в регионах, где она традиционно была высокой.

В октябре уровень безработицы в России в пятый раз за год обновил исторический минимум. Безработными классифицировались 1,8 млн граждан от 15 лет и старше. Средняя продолжительность поиска работы у женщин составила 5,3 месяца, у мужчин — 5,1 месяца.

Подробнее о ситуации на российском рынке труда — в материале «Труд платежом красен».