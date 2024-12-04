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Коммерсантъ FM
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Путин призвал правительство и ЦБ скоординировать действия для борьбы с инфляцией

Президент Владимир Путин заявил, что инфляция в России держится на высоком уровне и составляет 8,8% в годовом выражении. По его словам, главным ответом на инфляцию должен стать рост предложения товаров и услуг.

Необходимо, поясни Владимир Путин, чтобы объем товаров и услуг отвечал внутреннему спросу как со стороны граждан, так и бизнеса. «Инфляция в России достаточно высока, для решения проблемы нужны скоординированные действия правительства и Центробанка»,— сказал президент на пленарной сессии форума ВТБ «Россия зовет!». Он также подчеркнул недопустимость структурных перегибов в этом вопросе.

Президент также отметил рост ВВП в стране: за январь — октябрь 2024 года он вырос на 4,1%. По его словам, рост ВВП главным образом рост сосредоточен в обрабатывающих отраслях производства, в секторах с высокой надбавленной стоимостью.

По данным Минэкономики, годовая инфляция в России в конце ноября ускорилась с 8,68% до 8,78%. Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина говорила, что «тормозной путь» возвращения инфляции к цели 4% займет весь 2025 год и захватит часть 2026-го. По ее мнению, нельзя ждать, что инфляция «рассосется сама собой».

Подробнее о борьбе с ростом цен — в публикации «Ъ» «Трое против инфляции».

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