Доходы музыкантов упадут на четверть из-за внедрения искусственного интеллекта

Международная конфедерация обществ авторов и композиторов (CISAC) подсчитала, что массовое использование искусственного интеллекта (ИИ) в сфере музыки может привести к снижению доходов музыкантов почти на четверть.

CISAC прогнозирует, что использование ИИ в музыке и аудиовизуальном контенте в ближайшие годы будет только расширяться. К 2028 году этот рынок, по оценкам организации, вырастет до €64 млрд. Однако выиграют от этого прежде всего технологические компании.

Согласно исследованию, доходы создателей музыки могут сократиться на 24% к 2028 году. Таким образом, за ближайшие пять лет музыканты потеряют порядка €10 млрд потенциальных доходов. Создатели же аудиовизуального контента лишатся за этот же период примерно €12 млрд, что эквивалентно 21% выручки.

В то же время доходы разработчиков ИИ от музыкальной индустрии вырастут со €100 млн в 2023 году до €4 млрд в 2028-м. Под этими доходами CISAC понимает поступления от нелицензионного воспроизведения музыкальный произведений, которые недополучат авторы музыки, но получат технологические компании.

Участники музыкального рынка предлагают запретить монетизацию песен, созданных искусственным интеллектом, подробнее об этом — в материале «ИИ оставляют без гонорара».

Кирилл Сарханянц