Силуанов о выходе «Дом.РФ» на IPO: появится новая «голубая фишка»

Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что власти заинтересованы в развитии финансового рынка и проведении компаниями IPO и SPO. Комментируя планируемое IPO госкомпании «Дом.РФ», он сказал, что в результате появится «новая "голубая фишка"».

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Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Антон Силуанов

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Кстати говоря, в следующем году "Дом.РФ" будет продавать свою долю, значит, на рынке появится новая "голубая фишка", хорошее тоже предложение»,— сказал господин Силуанов на форуме ВТБ «Россия зовет!».

В ноябре Госдума приняла в первом чтении законопроект о возможности приватизации «Дом.РФ». Предполагается, что государство сохранит контролирующую долю в размере 50% плюс одна акция. Правительство предложило приватизировать 1–5% акций госкорпорации в ходе IPO. На первом этапе продаж планируется привлечь до 15 млрд руб. Продать акции намерены «максимально широкому кругу физических лиц».

Подробности — в публикации «Ъ» «"Дом.РФ" выведут в люди».