Правительство предложило продать от 1% до 5% акций «Дом.РФ» в ходе IPO

Замминистра финансов России Алексей Моисеев сообщил о предложении правительства приватизировать 1–5% акций госкорпорации «Дом.РФ» в ходе IPO. На первом этапе продаж планируется привлечь до 15 млрд руб.

Ожидается, что продажа ценных бумаг стратегическому инвестору не предполагается: правительство намерено продать акции «максимально широкому кругу физических лиц» в соответствии с поручением президента. Привлеченные средства направят в Фонд национального благосостояния, который вложил свои средства в «Дом.РФ». Второе направление инвестиций — развитие общества и финансирование приоритетных направлений, включая финансирование жилищного строительства.

«В случае успеха проведения первого транша первоначальные публичные размещения будут продлеваться дальше. Надеемся, что капитализация общества будет расти, поэтому в ходе дальнейших привлечений будем продавать акции дороже»,— сказал господин Моисеев во время выступления в Госдуме (цитата по «Интерфаксу»).

Сегодня Госдума приняла в первом чтении законопроект о возможности приватизации «Дом.РФ». Государство при этом сохраняет контролирующую долю в размере 50% плюс 1 акцию. Глава госкорпорации Виталий Мутко допускал, что первое размещение акций может пройти во втором полугодии 2025 года.

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