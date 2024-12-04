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В Татарстане проживает 970 человек, страдающих редкими заболеваниями

В настоящее время в Республике Татарстан количество больных, страдающих орфанными заболеваниями, составляет 970 человек. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Татарстана.

В Татарстане проживает 970 человек, страдающих редкими заболеваниями

В Татарстане проживает 970 человек, страдающих редкими заболеваниями

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В Татарстане проживает 970 человек, страдающих редкими заболеваниями

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Вчера «Ъ» сообщил, что пациенты с орфанными заболеваниями в регионах смогут получить федеральное финансирование. С 2026 года регионы будут подстрахованы федеральным бюджетом, если им не хватит средств на медикаменты для пациентов с редкими заболеваниями.

Сейчас в республике закупка и распределение лекарственных препаратов для пациентов, страдающих орфанными заболеваниями, производится персонифицированно.

В середине апреля текущего года Госсовет Татарстана направил жалобу в Конституционный суд на положения закона «Об основах охраны здоровья граждан». Тогда в Госсовете отметили, что многие регионы не в состоянии самостоятельно приобретать дорогостоящие лекарства из-за нехватки бюджетных средств. В связи с этим право граждан на получение лекарств нарушается по причинам, не зависящим от самих регионов.

В сентябре Конституционный суд России призвал создать резервный механизм для срочного обеспечения лекарствами граждан, страдающих от редких заболеваний. Минздрав России уже подготовил поправки к законодательству в соответствии с решением Конституционного суда.

Всего в России проживает порядка 70 тыс. пациентов с орфанными заболеваниями, а в сам перечень редких болезней входит 214 заболеваний.

Влас Северин

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