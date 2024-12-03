Лекарства вписали в бюджет

С 2026 года федеральный бюджет «подстрахует» регионы в случае, если у них не будет хватать денег на обеспечение лекарствами пациентов с орфанными (редкими) заболеваниями. Соответствующие поправки к законодательству в исполнение решения Конституционного суда подготовил Минздрав. Эксперты признают важность появления резервного механизма, но опасаются, что такую финансовую помощь центра в результате станут запрашивать очень многие регионы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Пациенты с орфанными заболеваниями смогут рассчитывать на оплату их лекарственного обеспечения из федерального бюджета, следует из разработанного Минздравом законопроекта о внесении изменений в закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ».

Сейчас в РФ примерно 70 тыс. пациентов с орфанными заболеваниями, и финансирование закупок весьма дорогостоящих препаратов для них (курс лечения может стоить миллионы и даже десятки миллионов рублей) происходит по трем каналам. Значительная часть больных обеспечивается лекарствами в рамках государственной программы «14 нозологий», которая действует с 2008 года и финансируется из федерального бюджета. С 2021 года функционирует фонд «Круг добра», который также за счет средств центра предоставляет препараты пациентам в возрасте до 18 лет. Наконец, остальные нуждающиеся в лекарствах получают их за счет бюджетов регионов своего проживания. На программу «14 нозологий» за девять месяцев этого года потрачено 72,4 млрд руб., на закупки в регионах — 57 млрд руб. Бюджет фонда «Круг добра» на этот год составляет 176 млрд руб.

Разработать резервный механизм регионального финансирования закупок лекарств правительство обязал Конституционный суд.

В конце 2023 года с жалобой в него обратился Государственный совет Татарстана, заявивший, что многие регионы не могут самостоятельно закупать дорогостоящие лекарства из-за дефицитов своих бюджетов. Из-за этого право граждан на лекарственное обеспечение нарушается по причинам, от регионов не зависящим. Рассмотрев жалобу, КС вынес постановление, которым предложил создать для лекарственного обеспечения механизм, аналогичный уже существующему в бюджетной сфере.

Разработанный Минздравом законопроект устанавливает, что в случае если региональным властям не хватает бюджетных средств на «орфанные» препараты, федеральный бюджет будет обязан выделить им недостающие средства из своего резерва. Конкретный перечень таких ситуаций и условия распределения средств установит правительство. Новый механизм такого «дофинансирования» должен заработать с 2026 года.

Как отмечает глава компании DSM Group Сергей Шуляк, в последние годы регионы все чаще сталкиваются с исками от пациентов с орфанными заболеваниями — и очень часто суды встают на сторону истцов.

«В этой ситуации дополнительное финансирование, конечно, необходимо — однако важно продумать механизм выделения средств так, чтобы регионы им не злоупотребляли»,— говорит он.

Проблема неравенства доступа к лекарствам — ключевая для региональных пациентов, фактически здоровье людей зависит от места их рождения, говорит сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев. Однако, по его мнению, более оптимальным механизмом была бы программа софинансирования обязательств регионов и центра — в предложенном варианте за федеральной помощью и так, видимо, обратятся практически все регионы страны.

Анастасия Мануйлова