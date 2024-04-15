Татарстан попросил обеспечить закупку лекарств от редких болезней для всех регионов

Госсовет Татарстана обратился в Конституционный суд с просьбой обеспечить закупку лекарств от редких заболеваний для всех субъектов РФ. Об этом сообщает «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Татарстана Фото: пресс-служба правительства Татарстана

Отмечается, что сейчас из бюджета РФ выделяют деньги на лечение от 11 таких болезней. По 17 заболеваниям регионы платят сами. В бюджете Татарстана затраты на обеспечение лекарствами в течение последних лет варьировались от 1 до 1,72 млрд руб. С начала 2023 года начали действовать поправки, которые обязали платить за лекарства для взрослых из бюджета РФ, при этом задачами медицинского обеспечения несовершеннолетних с 14 видами заболеваний занимается финансируемый государством фонд «Круг добра». Но после совершеннолетия эти пациенты остаются без полноценной поддержки и не могут лечиться по системе ОМС, поскольку оно не покрывается действующими тарифами.

Уточняется, что о неудовлетворительном состоянии обеспечения взрослых лекарствами, которое связано с неспособностью субъектов РФ полностью исполнить возложенные обязательства, говорит увеличение числа судебных дел по этому поводу. В 2021-22 годах их количество выросло почти вдвое. Обращение в суд для этих пациентов оказалось единственным возможным способом получить лечение, и в большинстве случаев судьи идут им навстречу. Но многие при этом не получают лекарство даже с решением суда на руках.

В Госсовете Татарстана уточнили, что такое разделение полномочий произвольно нарушает конституционный принцип равенства и создает угрозу невыполнения регионами возложенных на них обязанностей.

"Ъ-Казань"