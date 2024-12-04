Глава Кубани: общественный транспорт в Архипо-Осиповке запустят с 1 марта

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев во время прямой линии, которая проходит 4 декабря, пообещал с 1 марта запустить общественный транспорт в Архипо-Осиповке.

С вопросом об отсутствии в селе общественного транспорта на прямую линию обратилась местная жительница. Она рассказала, что в течение двух лет в поселке нет автобусов, людям приходится ездить на такси. Власти все это время заявляют, что идут торги по поиску подрядчика.

Губернатор региона заявил, что поселок большой и общественный транспорт «там должен быть».

Внутренний региональный продукт Краснодарского края с 3 трлн руб. в 2021 году вырос до 5,5 трлн руб., которые ожидаются в уходящем году, сообщил ранее в ходе прямой линии губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

4 декабря в 12:00 началась прямая линия с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым. В прямом эфире глава региона отвечает на вопросы, интересующие жителей края. Всего в адрес Вениамина Кондратьева поступило более 10,2 тыс. вопросов.

Онлайн-трансляция «Ъ-Кубань».

Тат Гаспарян