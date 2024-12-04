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Губернатор Кубани: ВРП края за три года вырос почти вдвое

Внутренний региональный продукт Краснодарского края с 3 трлн руб. в 2021 году вырос до 5,5 трлн руб., которые ожидаются в уходящем году. Об этом в ходе прямой линии сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Фото: Артем Дергунов

Фото: Артем Дергунов

«Рост экономики региона за 10 месяцев практически превышает 3%. Вроде немного, но с точки зрения экономического подхода — это серьезный результат. Эти 3% говорят о стабильно работающей экономике и, самое главное, о ее развитии»,— рассказал губернатор.

Он отметил, что такой результат в первую очередь обеспечивает развитие промышленности, на втором месте — санаторно-курортный комплекс. «Не только потому, что к концу этого года у нас ожидается 20 млн отдыхающих,— санаторно-курортный комплекс стал другим, он готов и принимать такой поток, и обеспечивать качество»,— подчеркнул он. Также глава края назвал ведущими отраслями региона торговлю и агропромышленный комплекс.

«В 2021 году ВРП (валовой региональный продукт) был 3 трлн руб. В 2022 году — 3,5 трлн руб., в 2023 году — 4 трлн руб. А по итогам этого года ВРП Кубани — 5,5 трлн руб. Опять-таки за счет промышленности и в целом, и той политики, которую мы проводим. За три года, даже за пять такой видимый результат получить сложно, но он уже есть»,— отметил губернатор.

Всего на прямую линию в адрес Вениамина Кондратьева поступило более 10,2 тыс. вопросов.

Михаил Волкодав

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