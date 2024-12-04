Прямая линия с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым. Онлайн-трансляция «Ъ-Кубань»

4 декабря в 12:00 началась прямая линия с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым. В прямом эфире глава региона отвечает на вопросы, интересующие жителей края. Всего в адрес Вениамина Кондратьева поступило более 11,2 тыс. вопросов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Дергунов Фото: Артем Дергунов

16:41 Трансляция завершена. Прямой эфир с губернатором Кубани шел более 4,5 часов. Таким образом, установлен рекорд за все четыре года проведения программы.

16:21 Завершающий вопрос касался миграционной политики края. Губернатор напомнил, что в регионе с 2025 года будет запрещена иностранная рабочая сила в сфере строительства. В этом году количество иностранцев в этой отрасли было сокращено на 50%. Господин Кондратьев отметил, что работодатели должны «гоняться» за студентами и выпускниками строительных колледжей, однако им выгоднее нанимать иностранцев и платить им меньше. Глава края считает, что бизнесу нужно заняться кадровой и зарплатной политикой, достойной молодых людей, и обратить внимание на студентов.

16:11 Житель Усть-Лабинска спросил, когда откроют мост через реку Лабу в станице Некрасовской. Жители ждут его уже 12 лет. Из-за отсутствия моста им приходится ежедневно объезжать около 40 км. Глава Усть-Лабинского района Станислав Забураев отметил, что мост уже достроен. Сейчас региональный минтранс проводит отбор подрядчиков, которые будут охранять объект. Губернатор возмутился и поинтересовался, нельзя ли было провести работы параллельно.

16:00 В связи с принятием генпланов в городах Краснодарского края дома сносить не будут, заявил губернатор. В Геленджике из границы города исключили 400 га, в Новороссийске — 2 тыс. га, в Горячем Ключе — 1,5 тыс. га, в Краснодаре — 31 тыс. га, которые должны были быть застроены домами. Их больше никогда не будут застраивать, заявил глава края.

15:48 В Брюховецком районе в рамках подготовки к 80-летию победы в Великой Отечественной войне жители просят отремонтировать дорогу, по которой проходит «Бессмертный полк». Глава края подчеркнул, что дороги к мемориалам должны быть ухожены повсеместно. «Давайте не дожидаться этих вопросов. <...> Нужно незамедлительно отремонтировать дороги»,— сказал глава края.

15:40 Жительница станицы Гостагаевской просит губернатора помочь с вопросом строительства новой школы. Глава Анапы Василий Швец отметил, что в станице проживает около 30 тыс. человек и там всего две школы. Одной из школ уже более 60 лет, износ составляет более 50%. В рамках генплана, по словам мэра, до 1 января 2028 года на месте этого учреждения появится новая казачья школа на 1,5 тыс. мест.

15:34 Пенсионерка из Полтавского района просит помощи с приобретением кормовой базы для ее поголовья крупно-рогатого скота. Господин Кондратьев отметил, что тем, кто занимается разведением крупно-рогатого скота, особенно молочного, предоставляется земля. Глава Кавказского района сказал, что в каждом поселении, в том числе в хуторе Прибрежный, есть места для пастбищ. Вопрос пообещали взять на контроль.

15:29 Жители станицы Петровской попросили благоустроить парк. Проект подготовили местные власти совместно с жителями. Глава района попросил губернатора включить станицу в список населенных пунктов для благоустройства. Реализовать проект, стоимость которого 90 млн руб., просят краевых властей. Губернатор отметил, что парк должен быть не хуже, чем в других населенных пунктах.

15:21 В поселке Перевалка Мостовского района жители просят построить детскую площадку. Глава края отметил, что на эти цели можно выделить деньги по проекту инициативного бюджетирования. В этом году его объем составил 1 млрд руб.

15:15 Жители Тбилисского района просят взять на контроль ремонт кровли недостроенной школы, у которой сгорела кровля. Школу планируют ввести в эксплуатацию с апреля 2025 года.

15:07 На улице Петра-Метальникова в Краснодаре жителям не хватает поликлиники. Глава края отметил, что за 8 лет в регионе построили 84 ФАПов и 148 офисов врачей общей практики. Губернатор сказал, что если людям нужно, то власти рассмотрят возможность строительства новой поликлиники в столице Кубани. Вице-губернатор Анна Минькова отметила, что проект объекта на 750 посещений в смену уже вышел с экспертизы.

14:53 Житель Армавира отметил, что закупил птицу, а продавать теперь не может из-за якобы запретов. Местные власти якобы не снимают ограничения, не смотря на краевые рекомендации. По словам вице-губернатора Андрея Коробки, с мая краевые власти разрешили продажу птицы, но с документами о вакцинации. Проконтролировать решение вопроса в Армавире поручил глава края.

14:44 Жительница станицы Варениковской сообщила о проблемах оплаты за воду в связи со сменой собственника ресурсоснабжающей организации. Глава Крымского района Сергей Лесь отметил, что счетчики не поверялись около 15 лет. Власти сейчас предоставляют оборудование бесплатно, но за проект нужно заплатить — около 7 тыс. руб. Но если нет счетчиков, то жители должны платить по нормативам.

14:41 Житель Краснодара спросил про начало ремонта Тургеневского моста. Вениамин Кондратьев отметил, что на работы уже заложены 1,2 млрд руб. Ремонт начнется в 2025 году.

14:34 Житель станицы Успенской спросил про возможность собирать валежник в лесополосе, утверждая, что сейчас это не позволяет делать региональный закон. Андрей Коробка отметил, что собирать валежник можно, если это согласовано с собственником участка. Глава края поручил помочь жителям получить разрешение на сбор бурелома.

14:28 Краснодарец предложил построить в городе аллею участников СВО. Инициативу адресовали мэру Евгению Наумову. Он отметил, что такой объект появится в парке 30-летия победы. По его словам, в декабре планируют высадить клены в память о погибших участниках СВО. Губернатор также напомнил, что сейчас в Краснодаре называют школы в честь участников спецоперации.

14:16 Жительница Кореновского района, у которой супруг погиб на СВО, задала вопрос по поводу получения бесплатного земельного участка. Однако он находится далеко, а дети ходят в учебные учреждения в Кореновске.

Губернатор сказал, что вся муниципальная земля уже кому-то предоставлена. Забирать сельхозземлю неправильно, считает глава края. Он предложил снимать участки под ИЖС с торгов и предоставлять участникам СВО и их семьям.

14:06 Житель села Дефановка сообщил, что на берегоукрепление нет средств. Он сообщил, что на трассе М-4 "Дон" решили сделать свалку. Жители беспокоятся, что мусор может попасть в море. Глава края отметил, что строить полигоны нужно только в том случае, если это безопасно.

14:00 В Краснодарском крае в 30 раз увеличились инвестиции в санаторно-курортный комплекс. В следующем году сдадут 62 отеля, появится 120 тыс. новых рабочих мест. В регион уже вложили 1 трлн инвестиций. В регионе реализуются 550 проектов на 3,1 трлн руб.

13:51 Жительница станицы Потапской обратилась к главе Кубани по поводу отца-одиночки, который воспитывает двух детей, с просьбой о помощи в приобретении ему велосипеда. Замгубернатора Анна Минькова взяла задачу в работу. Она пообещала решить вопрос с велосипедом и устройству детей в кадетское спецучреждение.

13:45 Жительница станицы Шапсугской попросила губернатора поспособствовать газификации населенного пункта. Господин Кондратьев связался с главой Абинского района, который сказал, что приступить к проектированию газопровода планируют в следующем году. Губернатор также поручил Евгению Пергуну проконтролировать вопрос и выделить средства.

13:33 Жители Ейска заявили о проблеме с вывозом мусора. Глава края отметил, что в крае официально более 6 млн жителей и 20 млн туристов. Официально они производят 2,6 млн тонн мусора ежегодно. Глава отметил, что в крае нет столько земли для утилизации. Поэтому в крае поднимается вопрос о строительстве мусоросжигающих заводов.

Вениамин Кондратьев поручил своему заместителю Евгению Пергуну решить вопрос. В свою очередь вице-глава края сообщил, что уборку мусора вынужденно поручили муниципальной организации, но она не справляется. Однако уже назначен субподрядчик, чтобы решить проблемы. Губернатор отметил, что к уборке муниципалитетов нужно подходить «серьезно и системно».

13:28 Проблемный детский сад в Тимашевском районе запустят к 1 сентября 2025 года. Об этом сообщил глава района Андрей Палий. Объект строят уже 16 месяцев, к 30 мая 2025 года строительство учреждения планируют завершить.

13:20 Об отсутствии газификации детского сада в селе Екатериновка сообщили местные жители. Из-за этого учреждение не отапливается. 11 ноября заключили экспертизу на этот сад. На строительство новой котельной муниципалитет выделил 1,9 млн руб., сообщил подключившийся к эфиру глава района.

Губернатор напомнил, что сейчас в крае газифицировано 88,3% соцобъектов.

13:15 На вопрос о проблеме пробок в Краснодаре губернатор Кубани сообщил, что сейчас в разработке находится несколько проектов, нацеленных на улучшение дорожной ситуации. Глава края предложил пересаживаться на общественный транспорт.

К обсуждению вопроса «бесконечных пробок» подключился глава Краснодара Евгений Наумов. Он напомнил, что скоро начнется проектирование трамвайной линии в микрорайон Гидростроителей. Сейчас проектируется строительство новых развязок и новых дорог.

Мэр также напомнил о планируемом строительстве Восточного обхода Краснодара. В районе Володарского планируется возведение путепроводов. К реальному строительству планируется приступить уже в 2025 году.

13:03 В 2022 году грузооборот Новороссийска был увеличен, в том числе по дорогам. Жители города жалуются, что вместо 2 часов они едут из Краснодара до Новороссийска 5 часов. Жители называют большой проблемой города заторы, образующиеся из-за грузового транспорта, поскольку для них нет стоянок.

Вениамин Кондратьев отметил, что в городе есть три потока транспорта: поток из Краснодара, транспорт, который идет из Анапы в Геленджик и внутренний поток Новороссийска. Глава края считает, что даже доехав нормально до Новороссийска, все станут в потоках внутри города. Он сказал, что уже ведется проектирование масштабной развязки федеральной трассы.

12:45 Жители Новороссийска обратились к главе Кубани с вопросом отсутствия воды. Горожане утверждали, что к 2024 году власти обещали обеспечить жителей бесперебойной водой, однако проблема не решена. Другая жительница сообщила, что водоканал не идет на контакт с жителями и не выполняет требование по установлению насосов. Поэтому новороссийцы просят главу Кубани поручить водоканалу установить оборудование.

В этом году Троицкий водопровод должен был начать функционировать. Глава Кубани подчеркнул, что контракты были заключены на другие суммы и с поставщиками, которые отказались выполнять обещания из-за событий 2022 года. Губернатор отметил, что власти не отказались от работ, а сдвинули сроки на следующий год.

Вице-губернатор Евгений Пергун отметил, что «досконально» разберутся в вопросе. Глава края отметил, что Троицкий водопровод должен был решить проблему, а по факту этого не произошло.

«Кто нас умными назовет? <...> Зачем мы строим, если мы не можем обеспечить качество жизни», спросил глава края. Он пояснил, что новые высотные микрорайоны подключаются к воде, которой нет. Губернатор задался вопросом, как можно согласовать строительство новых районов, если воды нет. Он считает, что нужно приостановить строительство, пока не будет обеспеченности водой. Господин Кондратьев сказал, что его пугает то, что даже Троицкий водопровод не сможет обеспечить жителей водой.

12:34 Жительница Кореновска спросила, когда наладится водоснабжение в городе в районе Сахарного завода. Глава Кубани отметил, что впервые слышит о проблеме водоснабжения в городе летом. Вениамин Кондратьев отметил, что нужно разбираться в причинах, почему воды нет именно летом, и предположил, что, вероятно, это связано с поливом огородов.

Глава Кореновска Сергей Голобородько отметил, что в районе завода отремонтировали скважины, что позволит обеспечить жителей нормальным давлением. Мэр сказал, что еще на одной улице есть подобная проблема, но там идут линии РЖД, поэтому попросил министерство ЖКХ подключиться к решению вопроса.

Глава края отметил, что на ремонт водопроводов только в этом году выделено 2,6 млрд руб. По словам господина Кондратьева, некоторые трубы проложены еще в 50-х годах. Также губернатор считает, что нужно установить счетчики и жестко регулировать потребление воды.

12:25 Жительница Архипо-Осиповки обратилась к главе края, сообщив, что два года в селе нет общественного транспорта. Все это время люди ездят на такси. Жителям сообщают, что два года идут торги по поиску подрядчика.

Губернатор отметил, что общественный транспорт там должен быть. Он извинился за главу Геленджика и выразил уверенность, что Алексей Богодистов его слышит. Вениамин Кондратьев распорядился с 1 марта запустить общественный транспорт в селе.

12:06 Не просто стабильная, а развивающаяся экономика Кубани — это приоритет, сообщил губернатор.

Вениамин Кондратьев отметил, что приоритетной отраслью экономики является промышленность, несмотря на то что Кубань — аграрный край.

Глава региона отметил, что санаторно-курортный комплекс стал другим. Важной отраслью экономики остается агропромышленный комплекс.

Рост ВРП края составил 3%, к концу года, по прогнозам губернатора, он составит 5,5 трлн руб. По сравнению с 2015 годом показатель увеличился в 2,5 раза.

В прошлом году бюджет 498 млрд руб. В этом году за 10 месяцев — 550 млрд руб. По сравнению с 2015 годом бюджет увеличится почти в три раза, заявил глава Кубани.

За счет бюджета количество строящихся спортивных объектов превышает в три раза олимпийскую стройку.