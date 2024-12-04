Российский банк спрогнозировал рост объема трансграничных переводов на четверть

По оценкам ВТБ, в 2024 году объем трансграничных переводов розничных клиентов банка превысит 50 млрд руб., что на 25% выше показателя 2023 года. Это связано с популяризацией переводов через массовые сервисы по номеру карты, телефона, с выдачей наличных. Лидерами по числу и объему переводов второй год подряд становятся Таджикистан, Узбекистан и Кыргызстан.

Об этом рассказал в рамках 15-го инвестиционного форума ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!» заместитель президента — председателя правления банка Георгий Горшков.

Как отметил спикер, с января по ноябрь 2024 года розничные клиенты банка совершили более 1,5 млн трансграничных переводов в валютах дружественных стран, что в четыре раза больше аналогичного периода прошлого года. Их объем вырос на 18%, превысив 44 млрд рублей. Средний чек переводов снизился почти в пять раз по сравнению с прошлым годом, до 25 тыс. руб.

«Мы видим растущий интерес клиентов к мгновенным переводам за рубеж, поэтому продолжаем развивать собственную систему международных расчетов. Недавно сервис с зачислением в национальной валюте расширился еще на четыре направления, включая Казахстан»,— отметил Георгий Горшков.