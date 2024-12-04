Контракт на поставку причала для СШОР на Гребном канале признан недействительным из-за нарушения госзакупки

Как стало известно «Ъ-Ростов», ростовский арбитражный суд признал недействительным контракт на поставку оборудования для Спортивной школы олимпийского резерва №5 со стороны фирмы «КБМ». Контракт был заключен сторонами в 2022 году по итогам процедуры госзакупки, в соответствии с ним в школу был поставлен причальный комплекс для катеров стоимостью более 3 млн руб.

Однако, прокуратура заявила в суд требование о расторжении контракта, который, по данным ведомства, был заключен с нарушением правил проведения госзакупок.

Кроме того, судом было установлено, что тогдашний директор СШОР №5 Андрей Петров и учредитель ООО «КБМ» Ольга Самсонова имеют двоих совместных детей. На этом основании суд сделал вывод о личной заинтересованности директора школы в заключении контракта с этой фирмой.

В итоге суд признал контракт недействительным и принял решение о взыскании с фирмы более 3 млн руб.

СШОР №5 находится в Ростове на Гребном канале.

Вадим Водолазов